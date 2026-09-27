Dos escuelas sanjuaninas llegaron a la final de un concurso nacional de escritura

Dos escuelas sanjuaninas llegaron a la instancia final de la 6ª edición del concurso nacional de escritura Alumnit@s – Argentina te escuchamos, con relatos elaborados por estudiantes que recuperan historias, paisajes y referencias vinculadas con la identidad local.

Los trabajos seleccionados son “El mensaje en la botella”, de la escuela Presidente Avellaneda, escrito por Ciro Benjamín Páez Díaz, Ian Ángel Ruiz y Alexis Mateo Vera Ramos; y “El secreto de las termas de La Laja”, de la escuela Juan Mantovani, realizado por Alma Josefina Ruiz Álvarez y Maite Zoe Lara Mercado.

Ambos relatos fueron elegidos por el jurado entre los escritos finalistas y competirán dentro de la región Cuyo. La selección no establece un orden de mérito: los tres primeros puestos de cada región serán definidos mediante una votación online abierta al público.

Cómo será la votación

La votación se realizará este lunes 28 de septiembre desde las 10:30, a través del sitio oficial del concurso. Los interesados deberán ingresar a la página de la 6ª edición de Alumnit@s, acceder al apartado “Evento de votación” y entrar a la instancia online habilitada por la organización.

Allí podrán consultar los escritos seleccionados para la región Cuyo y elegir entre los trabajos que integran la final regional, siguiendo las indicaciones dispuestas para completar la votación.

Desde el ámbito educativo sanjuanino destacaron la participación de los estudiantes y el reconocimiento obtenido en esta instancia. “Siempre es un orgullo que se destaque a nuestros estudiantes. Ellos ya son ganadores para nosotros y no nos sorprende, porque en cada aula muchos estudiantes están logrando grandes cosas gracias a su compromiso y a una política educativa clara y efectiva como el ‘Comprendo y Aprendo’”, señalaron.

Una propuesta para recuperar historias

Alumnit@s es un concurso de escritura dirigido a estudiantes escolarizados de entre 10 y 15 años. La propuesta convoca a chicos y chicas de Argentina y otros países a recuperar mitos, leyendas, héroes y elementos culturales de sus regiones para construir relatos que, además, planteen posibles respuestas a problemáticas actuales.

La iniciativa busca promover la escritura y, al mismo tiempo, generar espacios de intercambio entre estudiantes, familias y distintas generaciones a partir de historias y referencias culturales propias de cada comunidad.

En la sexta edición participaron estudiantes de Argentina, Uruguay, España, Colombia y México. El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado integrado por referentes de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y guionista Osvaldo Boscacci, el ilustrador y escritor Pablo Bernasconi, la actriz y conductora Muni Seligmann, la historietista Maitena Burundarena y la exarquera de la Selección Argentina de Hockey Belén “Goofy” Succi.

En total, 18 escritos fueron seleccionados para esta instancia final. La organización aclaró que los trabajos llegaron sin un orden de mérito y que será la votación del público la que determine las posiciones finales de cada región.