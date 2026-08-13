Echaron a un policía de San Juan por violencia de género y un choque fatal

La Policía de San Juan concretó la exoneración de Alex Simón Aciar después de un proceso administrativo que determinó una falta grave en su desempeño. La medida fue impulsada por la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública al considerar que su comportamiento afectó el prestigio institucional.

El agente cargaba con una sentencia judicial de un año de prisión en suspenso por delitos cometidos contra su expareja, quien también integra la fuerza provincial. Los cargos incluyeron lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas simples y tentativa de robo agravado.

Esta situación se agravó con informes del Departamento de Salud Policial, donde se estableció que el hombre no contaba con la aptitud psicológica necesaria para realizar tareas de seguridad. Debido a esto, se había sugerido oportunamente que solo cumpliera funciones en áreas administrativas y que se le retirara su arma reglamentaria.

El expediente reveló además que el uniformado se encontraba bajo suspensión preventiva desde noviembre de 2024 y contaba con antecedentes disciplinarios previos como apercibimientos y otras suspensiones.

Sin embargo, los problemas legales de Aciar no se limitaban al ámbito privado. En el año 2021, mientras prestaba servicios en la Comisaría 28, protagonizó un siniestro vial fatal en la intersección de avenida Circunvalación y calle Salta.

En aquel episodio, el ahora exoficial atropelló con su automóvil a Domingo Villafañe, un suboficial retirado de 72 años que circulaba en bicicleta. La víctima falleció días después por las heridas sufridas y Aciar fue imputado por homicidio culposo a raíz de ese hecho.

La sumatoria de estas causas y la afectación al decoro del empleo policial llevaron a las asesorías legales y a la Secretaría de Estado de Seguridad a dictar la sanción expulsiva. Con esta resolución, el agente quedó desvinculado de forma definitiva de la institución.