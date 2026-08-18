Economistas de corrientes tradicionalmente liberales y afines al establishment financiero coincidieron en las últimas horas en expresar duras críticas contra la política monetaria y cambiaria ejecutada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. La principal advertencia gira en torno a que la restricción a la emisión y la falta de liquidez están profundizando la recesión, volviendo al programa económico "insostenible" en el tiempo.

Según los analistas, la estabilidad del tipo de cambio no responde a la libre oferta y demanda, sino a mecanismos de intervención oficial que acumulan presiones sobre el dólar, al tiempo que la iliquidez ahoga a la mayor parte del entramado productivo.

Urgencia de pesos y una "economía partida en dos"

Los consultados remarcaron que el esquema económico actual genera una fuerte distorsión en la actividad económica general.

Falta de liquidez: Pablo Goldín (de la consultora Macroview) afirmó que al modelo "le está fallando la falta de moneda; una cantidad suficiente de pesos en la calle y los bancos para que la actividad fluya". Advirtió que "detener la inflación con la economía muerta no es un buen negocio" y anticipó que la falta de circulante terminará afectando la recaudación fiscal.

Brecha entre sectores: Economistas como Luis Palma Cané y Carlos Melconian remarcaron que el agro, la energía y la minería sostienen la actividad, mientras que el 80% restante de la economía queda desplazado por la contracción del consumo y la falta de competitividad cambiaria.

Destrucción de empleo y empresas: Palma Cané graficó que un programa que en dos años y medio acumuló la pérdida de 30.000 empresas y 250.000 puestos de trabajo registrados se ubica en una "situación de equilibrio inestable". Además, calificó como "desastrosa" la escalada en la mora de deudores de créditos personales y pymes.

El dilema de los objetivos: Melconian (ex presidente del Banco Nación) sostuvo que el plan entra en un "callejón complicado" y que el Gobierno ya no podrá sostener simultáneamente la baja de la inflación, la recomposición de reservas y la reactivación: "Tendrá que elegir", remarcó.

La industria manufacturera (por su dependencia del mercado interno) y la construcción (por la parálisis del crédito) fueron señaladas como las actividades más golpeadas por la falta de pesos.

Críticas a la apertura de créditos en dólares

Otro de los puntos de mayor discrepancia fue la flexibilización para otorgar créditos bancarios en dólares a personas o empresas que no generan ingresos en esa divisa. Ex integrantes del equipo económico de Mauricio Macri advirtieron sobre los riesgos sistémicos de la medida:

Hernán Lacunza: "Ya hicimos eso a fines de los noventa y terminamos con la pesificación asimétrica, no cometamos los mismos errores".

Guido Sandleris: Explicó que la regulación creada tras la crisis de 2001 aisló los segmentos en pesos y dólares para evitar que una devaluación volviera impagables las deudas. "Esa regulación permitió atravesar todas las crisis cambiarias desde 2001 sin sufrir una crisis bancaria. No fue casualidad: fue el resultado de haber aprendido una lección muy costosa", concluyó.



