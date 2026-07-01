Un informe de la Fundación Ecosur para la Bolsa de Comercio de Córdoba señala que la provincia de San Juan, en el Eje Mercosur-Chile, "se está transformando en el epicentro de los proyectos para la producción de cobre". El trabajo, titulado "Balance de la Economía Argentina 2025-2026: Una mirada desde el interior", fue elaborado por un equipo de economistas liderado por Guido Sandleris, presidente de Ecosur, y Nicolás Cámpoli, economista senior, con la participación de Raúl Hermida, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El informe sostiene que la minería se está transformando en uno de los motores del crecimiento económico argentino. El sector creció 8% interanual en 2025 y las inversiones en cobre y litio podrían sumar entre 28.000 y 36.000 millones de dólares en los próximos años, consolidando a la actividad como un pilar de las exportaciones nacionales junto con la agroindustria y la energía.

San Juan, epicentro del cobre

El capítulo 11 del informe, titulado "Integración productiva y logística del Cono Sur: importancia de los pasos cordilleranos", señala textualmente que "la provincia de San Juan en el Eje Mercosur-Chile se está transformando en el epicentro de los proyectos para la producción de cobre".

El trabajo destaca que la provincia concentra algunos de los proyectos cupríferos más importantes de la cordillera, como Los Azules, Altar, Josemaría y Filo del Sol (actualmente integrados en Vicuña Corp.), con infraestructura o potencial de desarrollo compartido con Chile.

Un "triángulo estratégico" para el país

El trabajo de Ecosur identifica la emergencia de un "triángulo estratégico" conformado por tres polos productivos que se desarrollan de manera simultánea y complementaria:

El complejo agroindustrial del Gran Rosario.

El nodo energético de Vaca Muerta, en Neuquén.

El corredor minero andino, que abarca San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy.

El informe destaca que la novedad no es la existencia de estos sectores, sino su desarrollo simultáneo y su carácter complementario. En conjunto, podrían generar exportaciones superiores a los 100.000 millones de dólares anuales en un horizonte de 10 a 15 años.

El rol de los pasos cordilleranos

El capítulo 11 del informe pone especial énfasis en la necesidad de mejorar los pasos cordilleranos para facilitar la integración productiva. San Juan es mencionado como un nodo clave para la conexión con los puertos del Pacífico, necesaria para la exportación de cobre.