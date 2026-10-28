Educación convocó a concursar cargos de directores, vicedirectores y supervisores

El Ministerio de Educación de San Juan presentó el Concurso de Ascenso Docente 2026-2027, una convocatoria para cubrir cargos directivos y supervisivos que no se concursaban desde hace más de diez años. El proceso estará destinado a docentes de los niveles Inicial, Primario, Especial, la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y la Biblioteca del Magisterio.

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y la secretaria de Educación, Mariela Lueje, brindaron detalles sobre las etapas del concurso, los requisitos de inscripción y la formación que deberán completar los aspirantes. Según estimaciones oficiales, se espera la participación de alrededor de 6.000 docentes.

Fuentes señaló que la convocatoria responde a una decisión del gobernador Marcelo Orrego y a un trabajo desarrollado durante los tres años de gestión. La ministra sostuvo que la iniciativa busca responder a las necesidades actuales de las escuelas, con equipos directivos y supervisivos que fortalezcan el acompañamiento pedagógico.

“Hoy la escuela exige realmente el liderazgo pedagógico en cuanto a los directivos de cada una de las escuelas”, afirmó la funcionaria. También indicó que la resolución de lanzamiento del concurso está prevista para su publicación en el Boletín Oficial y que, una vez cumplidos los plazos administrativos, se podrá acceder al cronograma correspondiente.

Qué cargos se podrán concursar

La convocatoria comprende vacantes de Supervisión General, Supervisión Escolar y Supervisión de Especialidades. También incluye cargos de directores y vicedirectores de las direcciones de Educación Inicial, Primaria, Especial, Primaria de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y de la Biblioteca del Magisterio.

Los aspirantes deberán inscribirse para el cargo al que busquen acceder y cumplir con los requisitos establecidos en la normativa. Según explicó Lueje, las instancias posteriores de evaluación y formación contemplarán las diferencias entre las funciones directivas y las supervisivas.

Preinscripción obligatoria del 5 al 11 de noviembre

La secretaria de Educación precisó que la primera etapa será una preinscripción virtual, obligatoria y excluyente, prevista del 5 al 11 de noviembre. El trámite se realizará a través del portal del Ministerio de Educación, donde se habilitará un espacio específico para el concurso.

Esta instancia será indispensable para continuar con el proceso. Los docentes que no completen la preinscripción no podrán avanzar hacia la inscripción definitiva.

La segunda etapa será la inscripción presencial, prevista entre el 10 y el 27 de noviembre, a cargo de la Junta de Clasificación Docente. Para realizar el trámite, los aspirantes deberán concurrir con un turno obtenido durante la preinscripción.

La documentación requerida incluye el DNI con fotocopia legalizada, la declaración jurada completa y firmada de cargos y actividades en instituciones de gestión estatal y privada, y el formulario de inscripción impreso. Desde Educación recomendaron reunir y tramitar con anticipación los documentos necesarios.

La inscripción se realizará en el centro tecnológico ubicado en la zona de calle Alberdi y Las Heras, frente al cementerio, y no en la sede habitual de la Junta de Clasificación.

Publicarán el listado provisorio en diciembre

Después de la inscripción se abrirá una etapa para presentar impugnaciones por errores materiales, problemas de tipeo o inscripciones rechazadas por incumplimiento de requisitos. Los docentes podrán realizar las presentaciones correspondientes de acuerdo con la normativa vigente.

La publicación de la nómina provisoria de participantes habilitados para continuar con el concurso está prevista entre el 17 y el 18 de diciembre.

El proceso continuará con las instancias de oposición, formación, evaluación práctica y valoración de antecedentes y méritos. El cronograma detallado de las etapas posteriores será informado por el Ministerio de Educación.

Cómo será la formación para los aspirantes

Uno de los cambios anunciados es la implementación de un trayecto formativo más acotado y específico, con contenidos vinculados a las funciones que deberán desempeñar los futuros directivos y supervisores.

La capacitación comenzará a mediados de febrero de 2027 y será virtual y asincrónica. Esta modalidad permitirá que los docentes organicen los tiempos de cursado de acuerdo con sus responsabilidades laborales.

Los contenidos estarán centrados en el liderazgo pedagógico, la gestión escolar, los marcos normativos y las herramientas necesarias para conducir instituciones educativas y acompañar el trabajo docente. La formación combinará aspectos teóricos y prácticos y tendrá instancias diferenciadas según el cargo al que aspire cada participante.

El trayecto incluirá un trabajo final integrador, en el que los concursantes deberán relacionar los contenidos abordados durante la capacitación con las funciones del puesto al que se postulan.

Lueje explicó que la formación tendrá carácter excluyente: los aspirantes deberán alcanzar el porcentaje de aprobación establecido para avanzar hacia las siguientes instancias del concurso.

Además, la funcionaria indicó que el Ministerio prevé acompañar a quienes accedan a los nuevos cargos con capacitaciones posteriores, especialmente en cuestiones administrativas y procedimentales que forman parte de las responsabilidades de directores y supervisores.

La evaluación de antecedentes y méritos

La última parte del proceso contemplará la valoración de antecedentes y méritos, que estará a cargo de la Junta de Clasificación Docente. Para esa etapa deberán constituirse jurados y se prevé la participación de tutores que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa, entre ellos docentes vinculados a institutos de formación docente de nivel superior.

La modalidad y la organización de las instancias prácticas dependerán, entre otros factores, de la cantidad definitiva de inscriptos. Por ese motivo, Educación todavía trabaja sobre una estimación de alrededor de 6.000 participantes.

Con la convocatoria 2026-2027, la provincia retomará los concursos para cargos de conducción y supervisión escolar, con un procedimiento que combinará antecedentes, oposición y formación específica. Las fechas anunciadas corresponden a las primeras etapas del proceso, mientras que el resto del cronograma se dará a conocer oficialmente.