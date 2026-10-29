Educación: futuros maestros dedican menos del 10% de su formación a matemática

La formación matemática de los futuros maestros de primaria quedó bajo la lupa. En Argentina, las materias vinculadas con esta disciplina representan, en promedio, apenas el 8,8% de la carga horaria de los profesorados. El dato preocupa frente a los resultados de Aprender 2025: el 45% de los alumnos de sexto grado no alcanzó un desempeño satisfactorio en matemática.

El diagnóstico surge del informe “De aprender a enseñar matemática: cómo se forman los docentes de escuela primaria”, elaborado por Argentinos por la Educación por Tomás Besada y Martín Nistal. El trabajo analiza los planes de estudio de las 24 jurisdicciones.

Las desigualdades también aparecen en los resultados. Entre los estudiantes de mayores recursos, el 73% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados; entre los de menores recursos, la proporción fue del 43%. A los 15 años, solo el 24% de los adolescentes argentinos llegó al nivel básico de matemática en PISA 2025, según el informe.

San Juan y las diferencias entre provincias

En San Juan, el informe plantea un tema relevante para el sistema educativo: cuánto espacio ocupa la matemática en la formación inicial de los futuros maestros de primaria. Sin embargo, el documento no detalla el porcentaje de horas destinado a esta materia en los profesorados sanjuaninos. Por eso, no es posible establecer con estos datos cómo se ubica la provincia frente al promedio nacional.

A nivel país, la matemática representa, en promedio, el 8,8% de las 2.721 horas de formación analizadas. Las diferencias entre jurisdicciones son marcadas. Mendoza destina el 12,7% de su carga horaria a la disciplina; Misiones, el 10,7%; y La Rioja, el 10,2%. En el otro extremo, Santiago del Estero registra el 5,6%, Salta el 6,4% y Entre Ríos el 7,1%.

El informe también encuentra diferencias en la distribución de las materias. En Misiones se destinan 240 horas a didáctica de la matemática y 72 a contenidos disciplinares. En Mendoza, la relación es de 256 y 107 horas, respectivamente. Estos casos muestran que no solo importa la cantidad total de horas, sino también cómo se organiza la formación.

Capacitación y compromiso federal

El 67,5% de los maestros de sexto grado participó en alguna capacitación sobre enseñanza de matemática durante los tres años previos al relevamiento. El 32,5% no lo hizo. Formosa registra una participación cercana al 90%, mientras que Santa Fe se ubica por debajo del 50%.

Para 2027 está prevista la implementación del Compromiso Federal por la Matemática. La iniciativa contempla capacitación para docentes del segundo ciclo de primaria, extensión de la jornada escolar, materiales pedagógicos, recursos digitales y mecanismos de evaluación.

Adriana González, profesora de matemática, considera necesario sumar horas de contenidos específicos sin reducir la didáctica.

Los autores proponen acordar criterios comunes sobre los conocimientos matemáticos y didácticos que deben adquirir todos los futuros maestros, más allá de la provincia donde estudien.

Romina Busain, profesora de Matemática, señala que el compromiso federal puede reducir las diferencias entre jurisdicciones y fortalecer la formación inicial y continua. El desafío no consiste solo en sumar horas, sino en garantizar que los docentes comprendan la disciplina y sepan enseñarla. El informe busca articular formación inicial y capacitación continua para mejorar los aprendizajes en las aulas primarias.