El paro de colectivos tendrá impacto nuevamente este jueves en las escuelas de San Juan. Luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificara la continuidad de la medida de fuerza, desde el Ministerio de Educación confirmaron clases normales, pero estarán justificadas las faltas y tardanzas de alumnos, docentes y personal que dependan exclusivamente del transporte público para llegar a los establecimientos.

Ante este escenario, Educación dispuso que las inasistencias y llegadas tarde quedarán justificadas mientras se mantenga el conflicto. La medida alcanza a quienes no puedan concurrir con normalidad por depender exclusivamente del servicio de colectivos.

Además, para evitar perjuicios académicos, el Ministerio resolvió que no se avancen contenidos nuevos durante las jornadas afectadas por el paro. Las evaluaciones previstas también podrán ser suspendidas o reprogramadas, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones entre los estudiantes.

En el caso de los alumnos que sí logren asistir a clases, los docentes podrán realizar actividades de repaso e integración. La disposición alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo y comprende tanto a instituciones de gestión estatal como privada.

La situación dependerá ahora de lo que ocurra este jueves en la audiencia prevista entre UTA, el sector empresario y autoridades laborales. Mientras tanto, el gremio ratificó la medida y Educación mantendrá las medidas especiales para quienes se vean afectados por la falta de transporte.