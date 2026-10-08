Educación reiteró que se justificarán las faltas por el paro de colectivos

El Ministerio de Educación emitió un comunicado oficial ante la retención de servicios que mantiene la UTA. La entidad confirmó que las inasistencias y tardanzas de estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio "estarán justificadas". Esta disposición aplica a todos los integrantes de la comunidad educativa que dependan exclusivamente del transporte público para su traslado.

La medida de justificación abarca a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. La resolución beneficia por igual a quienes asisten a escuelas de gestión estatal como de gestión privada. La flexibilidad horaria y la justificación de faltas se mantendrán vigentes mientras continúe el conflicto con el transporte de pasajeros.

Para evitar perjuicios pedagógicos durante las jornadas afectadas, las instituciones educativas "no se darán temas nuevos ni se tomarán evaluaciones". Asimismo, los exámenes previstos para estas fechas se reprogramarán oportunamente. Por su parte, los alumnos que asistan a clase realizarán tareas de repaso bajo el Plan de Contingencia establecido por la "Resolución Nro 12277-ME-2024".