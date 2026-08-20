El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, confirmó que la administración liderada por Donald Trump no modificará su posición diplomática respecto a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, manteniendo la neutralidad histórica que Washington sostiene frente al diferendo entre la Argentina y el Reino Unido.

En declaraciones brindadas a la señal TN, el diplomático echó por tierra las versiones sobre un presunto giro geopolítico a favor del reclamo argentino. "Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las Islas. Eso no ha cambiado", enfatizó Lamelas al ser consultado sobre el tema. Con esa definición, el embajador le restó trascendencia a los rumores impulsados meses atrás a partir de las declaraciones de Marc Zell, dirigente republicano y presidente de Republicans Overseas en Israel.

Zell había publicado en redes sociales una propuesta dirigida a la Casa Blanca para revisar la postura norteamericana en reciprocidad al respaldo del gobierno argentino en materia de seguridad internacional, iniciativa que fue descartada sin haber tenido impacto oficial dentro del Departamento de Estado.

La desmentida oficial se contrapone con el optimismo que había manifestado el presidente Javier Milei, quien públicamente había destacado el alineamiento estratégico con Washington como una vía diplomática para avanzar hacia la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Pese a descartar un cambio en la política exterior hacia el archipiélago, el representante estadounidense destacó la fluidez del vínculo bilateral en materia de cooperación de defensa y seguridad con la administración argentina.

Para profundizar en el origen de esta polémica y escuchar las declaraciones originales que encendieron las especulaciones sobre la postura estadounidense, resulta de interés revisar la entrevista a Marc Zell en DNews, donde el dirigente republicano planteó por primera vez su controvertida propuesta sobre las islas.