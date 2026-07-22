El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, minutos antes del regreso de la delegación argentina al país tras la disputa del Mundial 2026. Durante el procedimiento, las autoridades estadounidenses incautaron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a dirigentes de la entidad.

El operativo provocó una demora en la partida del vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas, que trasladó a gran parte del plantel subcampeón del mundo hacia Buenos Aires. La aeronave, prevista inicialmente para las 6 de la mañana, despegó cerca de las 8:15, retrasando también la llegada de la delegación a Ezeiza.

Según trascendió, entre los futbolistas no viajaban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, quienes permanecieron en Estados Unidos y regresaron posteriormente por separado.

Citados por la Justicia de Estados Unidos

De acuerdo con documentos judiciales, Tapia fue citado a prestar declaración el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

La convocatoria también alcanza al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; al empresario Javier Faroni y a Diego Lucero, quienes forman parte de una investigación que analiza el funcionamiento de la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales vinculados a la casa madre del fútbol argentino.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no difundieron mayores precisiones sobre el alcance de la causa ni sobre los elementos secuestrados durante el procedimiento.

Investigación en marcha

El operativo se desarrolló antes del embarque de la delegación argentina y fue llevado adelante por agentes federales estadounidenses, quienes solicitaron la entrega de los dispositivos electrónicos para incorporarlos a la investigación.

La causa se centra en el análisis de operaciones comerciales internacionales relacionadas con la AFA y continuará con las declaraciones previstas para fines de julio, instancia en la que los dirigentes convocados deberán comparecer ante la Justicia estadounidense.

El episodio generó sorpresa en la comitiva argentina y suma un nuevo capítulo judicial que involucra a la conducción de la AFA, apenas horas después del regreso del seleccionado nacional al país tras la final del Mundial 2026.