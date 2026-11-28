El 53% de los hogares inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, por encima del 38% registrado en 2024, y la cifra trepa al 74% entre quienes dependen principalmente de jubilaciones o pensiones, según los datos de la Encuesta Inquilina 2026.

El relevamiento también señala que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el 52% de los contratos tiene dos años de duración, el 46% prevé actualizaciones trimestrales, el 75% paga al menos $800.000 de alquiler y el 60% percibe ingresos inferiores a $1.400.000, mientras el costo promedio de un dos ambientes ronda los $570.000 en el conurbano bonaerense y los $700.000 en la Ciudad de Buenos Aires, donde resulta más de un 20% más caro.

La evolución de los ajustes y las condiciones de contratación muestra un escenario de presión financiera pese a la desaceleración inflacionaria del período: los acuerdos con aumentos trimestrales pasaron del 23% al 46%, mientras que los anuales bajaron del 17% al 2%, y apenas el 6% de los hogares destina un cuarto o menos de sus ingresos a la vivienda.

A su vez, el 30% de los hogares inquilinos no tiene contrato escrito —frente al 22% en 2025—, el 46% abona en efectivo y el 19% posee contratos sin un índice de actualización definido, en tanto la desocupación entre inquilinos subió del 7% al 10% y quienes buscan trabajar más horas pasaron del 17% al 25%.

En el vínculo con las inmobiliarias, el 83% de quienes alquilaron por esa vía abonó comisiones —el 76% en la Ciudad de Buenos Aires, donde está prohibido cobrarlas a los inquilinos—, y esos contratos resultan en promedio un 15% más caros que los acordados con dueños directos desconocidos previamente.

Para sostener los pagos, el 59% de los hogares pidió dinero prestado en el último año frente al 37% de 2025, y el 72% de quienes se endeudaron destinó esos fondos al alquiler, aunque el 91% se mantiene al día; además, el 70% recortó consumos, el 49% usó ahorros, el 31% se atrasó en gastos corrientes o deudas —casi el doble que el 16% de 2025— y solo el 10% logra ahorrar.

El informe agrega que el 37% de quienes pagan expensas asume también las extraordinarias, el 23% afronta el impuesto inmobiliario y el 46% realiza arreglos estructurales en la vivienda, mientras que entre quienes alquilan habitaciones el 74% carece de contrato escrito y el 67% vive en hacinamiento, frente al 28% del total de inquilinos.

Finalmente, el 92% reportó dificultades para acceder a un alquiler, el 15% se mudó tres o más veces en los últimos cinco años, el 52% cree que seguirá alquilando dentro de cinco años frente a un 20% que espera comprar, y el 57% prefiere un mercado regulado por ley —suba que alcanza el 60% entre quienes firmaron desde 2024, contra el 51% de 2025— frente al 21% que opta por el régimen de oferta y demanda.