Los bares, cafeterías, restaurantes y hoteles de San Juan atraviesan uno de los momentos más críticos de los últimos años. Los propietarios de ocho de cada diez establecimientos aseguraron que sus ventas cayeron más de un 50% respecto del mismo período del año pasado y el 58% de los empresarios teme no poder mantener abiertas sus puertas durante los próximos 12 meses. El escenario ya impactó en el empleo: tres de cada cuatro negocios redujeron su plantilla de trabajadores para intentar sostenerse.

La preocupación fue expresada por Analía Tello, dirigente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (Aehga), y explicó a DIARIO HUARPE que un relevamiento realizado por la entidad reveló la magnitud de la crisis que atraviesa el sector. Según el informe, el 80% de los establecimientos registró una caída superior al 50% en sus ventas respecto del año pasado, un escenario que ya obligó a muchos empresarios a reducir personal para sostener sus negocios.

Los precios se mantienen desde hace meses. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Pero el impacto va mucho más allá de los balances de cada comercio. Tello advirtió que alrededor de 3.000 familias sanjuaninas dependen de la actividad y que gran parte de los establecimientos dejó de ser rentable. "El 58% de los establecimientos está viendo cómo hace para seguir abierto, es muy preocupante. Cuando una cocina se apaga o una persiana se baja, no cierra solamente un negocio: quedan familias sin trabajo", afirmó.

La dirigente explicó que la caída de las ventas responde, principalmente, a una fuerte retracción del consumo. Si bien fechas como el Día del Amigo, los partidos del Mundial 2026 o eventos deportivos internacionales, como la visita de Los Pumas, generaron un leve incremento en la actividad, ese movimiento apenas representó un alivio momentáneo y no alcanzó para revertir una tendencia negativa que se arrastra desde hace más de un año. "Tener dos o tres días de buenas ventas no equilibra el desfasaje que tenemos. Los costos son muy elevados y los ingresos están muy por debajo de la media", sostuvo.

A la baja en el consumo se suma el incremento permanente de los costos operativos. Entre los principales gastos, Tello mencionó los alquileres, los salarios, las cargas sociales, los impuestos y otras obligaciones que los establecimientos deben afrontar independientemente del nivel de ventas.

Sin embargo, explicó que muchos comercios optaron por contener los precios para no seguir perdiendo clientes. De hecho, gran parte de los locales mantiene prácticamente la misma carta desde hace nueve meses, absorbiendo buena parte del aumento de los costos. Aun así, la estrategia no alcanzó para evitar la caída de las ventas, ya que el menor poder adquisitivo redujo la cantidad de personas que salen a comer o compartir un café. "Es como un tobogán. Los gastos están arriba y los ingresos abajo. Ese desequilibrio no se corrige con un día de buenas ventas", detalló.

En ese contexto, aseguró que la mayoría de los empresarios ya no trabaja con la expectativa de obtener rentabilidad. El objetivo, afirmó, pasó a ser sostener la actividad, conservar los puestos de trabajo y evitar que más locales bajen definitivamente sus persianas.

El bolsillo impacta en las ventas

La pérdida del poder adquisitivo de los sanjuaninos aparece como una de las principales causas de la retracción del consumo. Según explicó Tello, actualmente una persona gasta entre $9.000 y $15.000 en una cafetería, mientras que una salida familiar supera fácilmente los $30.000, un monto que obliga a muchas familias a reducir la frecuencia con la que salen a comer o compartir un café.

El pedido al Gobierno

Ante este panorama, Aehga recordó que el 12 de abril presentó una nota conjunta ante el Ministerio de Producción y el de Turismo con una serie de propuestas para aliviar la situación del sector. Según Tello, hasta el momento no obtuvieron ninguna respuesta oficial.

Los pedidos se concentran en tres medidas: líneas de crédito accesibles y con menor burocracia, herramientas para sostener el empleo y prórrogas en habilitaciones y tasas municipales.