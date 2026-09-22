Con el cobre en camino, los sanjuaninos tienen una preferencia clara: que los beneficios de la producción cuprífera y los puestos de trabajo queden en la provincia. Según una encuesta de Poliarquía Consultores realizada en junio sobre una muestra de 200 casos, publicada por Clarín, el 75% de los consultados prioriza que los empleos mineros sean ocupados por trabajadores locales, por encima de la llegada de trabajadores de otras provincias o países. Un año antes, esa proporción era del 64%: la preferencia por lo local creció 11 puntos.

El dato se conoce mientras la Nación prepara una ronda de negocios para vincular a la minería con proveedores de otras jurisdicciones del país. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció tras reunirse con ejecutivos de Vicuña y Glencore —compañías que impulsan grandes proyectos de cobre en San Juan— y de Río Tinto, que el 29 de octubre se realizará en Rosario la primera Ronda de Negocios RIGI (el régimen de incentivos para grandes inversiones). El objetivo es conectar a los grandes inversores mineros con proveedores de bienes y servicios de todo el país.

La preferencia por lo local no se limita al empleo. El 80% de los sanjuaninos cree que los beneficios de la producción de cobre deberían favorecer principalmente a la provincia, mientras que el 18% considera que deberían distribuirse entre San Juan y el resto del país.

En paralelo, el respaldo a la producción de cobre sigue siendo mayoritario: el 63% está a favor y el 13% en contra. La aprobación, sin embargo, bajó respecto de diciembre de 2025, cuando era del 70%. En ese período, quienes no respondieron o no definieron una posición pasaron del 17% al 24%.

La disputa también es entre departamentos

La pelea por los contratos mineros se reproduce puertas adentro de la provincia, donde funcionan al menos 15 cámaras y asociaciones de proveedores y servicios. Seis representan a empresas vinculadas con Iglesia, dos con Calingasta y una con Jáchal, los departamentos más próximos a los principales proyectos.

La expectativa por el cobre convive con una preocupación más urgente. El 45% de los consultados dijo estar muy o bastante preocupado por perder su trabajo o su principal fuente de ingresos. Los grandes proyectos prometen actividad, pero su desarrollo llevará años. La demanda de empleo y contratos locales, mientras tanto, ya está instalada.