El acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina SA, por el desembolso de US$250 millones, ingresó formalmente a la Cámara de Diputados y, según pudo conocer DIARIO HUARPE de fuentes calificadas, la intención del oficialismo provincial es tratarlo sobre tablas el próximo jueves, durante la octava sesión ordinaria del cuerpo legislativo.

El proyecto remitido por el Ejecutivo propone aprobar íntegramente el Acta Compromiso firmada el 5 de agosto entre la Provincia y la compañía minera, junto con sus adjuntos A, B, C y D. El convenio establece las condiciones jurídicas y económicas vinculadas al Aporte DIA (Declaración de Impacto Ambiental), el Aporte DIA Fijo y la ejecución anticipada de obras de infraestructura relacionadas con el desarrollo del Proyecto Vicuña.

El tratamiento legislativo es un paso indispensable para que el acuerdo comience a tener efectos. El documento establece que deberá ser aprobado y ratificado íntegramente por Diputados, sin modificaciones. Además, fija un plazo de 60 días corridos desde su firma: si en ese período no entra en vigencia la ley correspondiente, el convenio se considerará como no celebrado.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es el compromiso de Vicuña de realizar un Aporte DIA Fijo por hasta US$250 millones. Se trata de una obligación derivada de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental y no de una regalía minera. El documento precisa que esos fondos estarán disponibles a partir del 20 de diciembre de 2026 y serán destinados a obras de infraestructura mediante un fideicomiso.

Los fondos no serán desembolsados en un único pago. Vicuña realizará las transferencias a medida que existan certificados de avance de obra debidamente aprobados, por lo que el dinero irá ingresando de acuerdo con el ritmo de ejecución de los proyectos.

Obras y un fideicomiso para administrar los fondos

El acuerdo habilita que el dinero sea utilizado para obras hídricas, de saneamiento, viales, de salud, educación, viviendas, energía e infraestructura urbana y social, además de proyectos agrícolas, productivos o vinculados a servicios para la producción.

También podrán financiarse obras que ya estén en ejecución, siempre que tengan una vinculación directa o indirecta con Vicuña, su área de influencia o su licencia social y ambiental.

La administración será realizada mediante el Fideicomiso Aporte DIA Vicuña. La Provincia será el fiduciante y el Banco de San Juan SA actuará como fiduciario, mientras que los beneficiarios serán los contratistas y proveedores encargados de ejecutar las obras.

El convenio establece, además, que los US$250 millones cubrirán las obligaciones correspondientes al Aporte DIA durante los primeros cinco años desde que comience la producción y comercialización de minerales. Una vez concluido ese período, comenzará a aplicarse el denominado Aporte DIA de Explotación, equivalente al 1,5% de la misma base utilizada para calcular las regalías mineras.

Regalías del 3% sobre el valor bruto

Otro de los puntos centrales del acuerdo es el régimen de regalías. Vicuña pagará un 3% durante toda la vida útil del proyecto, pero el porcentaje se calculará sobre los ingresos o valor bruto obtenido por la comercialización de los minerales.

Esto implica que el cálculo estará vinculado a las cantidades comercializadas y al precio unitario final informado en la documentación comercial. La Provincia podrá verificar que esos valores sean consistentes con los precios internacionales utilizados en la industria.

El convenio incluye además todas las propiedades mineras que integran actualmente Vicuña y contempla la posibilidad de incorporar otros yacimientos explotados por la empresa dentro de un radio de 75 kilómetros desde los límites externos del proyecto, siempre que se encuentren en San Juan y sean integrados al desarrollo.

Con el ingreso formal del expediente a Diputados, el acuerdo quedó ahora en manos del Poder Legislativo. La intención del oficialismo es avanzar con su tratamiento sobre tablas durante la octava sesión ordinaria del próximo jueves y, en caso de obtener los votos necesarios, dejar en vigencia el esquema de aportes, regalías y obras acordado entre la Provincia y Vicuña.