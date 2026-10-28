El acusado de violar a una menor en el Médano de Oro irá un mes al Penal

La jueza Flavia Allende resolvió la prisión preventiva por un mes en el Servicio Penitenciario Provincial para Dylan Bunda, mientras la fiscal Ingrid Schot encabeza la investigación por presunto abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 14 años. El episodio investigado habría ocurrido durante la madrugada del domingo 25 de octubre en una finca de calle nueve, situada en la localidad de Médano de Oro, dentro del departamento Rawson.

La acusación formal del Ministerio Público Fiscal sostiene que la menor caminaba hacia el sector del sanitario cuando el imputado la habría abordado de manera repentina. En ese contexto, el acusado la habría llevado por la fuerza hasta un rincón apartado y oscuro del predio con la intención de someterla sexualmente, a pesar de la constante resistencia que ejerció la víctima durante todo el ataque.

En el transcurso de la agresión presuntamente se aproximaron otros asistentes a la reunión, entre los cuales se encontraba un joven de apellido Rivas. Este último quedó notificado dentro del expediente judicial por haber filmado aparentemente lo que sucedía. La representación de la Fiscalía aclaró que por el momento se trabaja para dilucidar con certeza si efectivamente existen registros de video o imágenes fotográficas del hecho en los teléfonos secuestrados.

Luego de sufrir la agresión, la adolescente logró utilizar su teléfono celular para enviar la ubicación en tiempo real a una amiga y así escapar del predio. Al reencontrarse con su grupo de allegados en un estado de profunda angustia y conmoción, contó detalladamente lo que le había tocado vivir. Posteriormente, la dramática situación llegó a conocimiento directo de sus familiares, quienes hicieron la denuncia correspondiente para dar inicio al proceso legal.

Al brindar su declaración durante la audiencia de formalización, el acusado expuso un relato completamente distinto al presentado por las autoridades de la UFI ANIVI. "El encuentro fue consentido, nos besamos y nos apartamos por decisión mutua", afirmó el imputado frente a la magistrada. A su vez, intentó desligarse de la acusación agregando en su testimonio: "Ella me dijo que tenía 18 años", negando así de forma tajante haber ejercido cualquier tipo de violencia sobre la víctima.

El cronograma fijado para avanzar con el esclarecimiento de los hechos contempla la realización de una prueba en Cámara Gesell a la joven agredida para el 2 de noviembre. Asimismo, durante los días subsiguientes se tomarán las declaraciones testimoniales a diversos testigos que estuvieron presentes en la fiesta clandestina, contándose entre ellos a varios menores de edad que aportarán sus datos sobre esa noche.

Con el fallo dictado en la sede judicial, el acusado deberá cumplir los 30 días de prisión preventiva tras las rejas del penal provincial. Mientras tanto, la investigación penal preparatoria continuará su marcha formal con un plazo establecido de un año para recabar los elementos necesarios, determinar la responsabilidad penal correspondiente y definir la situación procesal de todos los involucrados en la causa.