Mario Ríos, conocido como "El Judas", fue condenado en un juicio abreviado por la muerte de Christian Castro, ocurrida tras un violento episodio registrado el 18 de abril en el barrio La Alameda. Aunque la investigación comenzó bajo la figura de homicidio simple, finalmente la Fiscalía recalificó el hecho como homicidio preterintencional, al considerar que el acusado tuvo intención de lesionar y no de matar.

Según explicó el fiscal durante la audiencia, Ríos presuntamente intentaba escapar de la Policía cuando ingresó a la vivienda donde se encontraban los damnificados. Si bien el condenado es oriundo del barrio Cerro Blanco, conocía a las personas que estaban en esa casa, ya que eran vecinos de la zona, aunque no mantenían un vínculo cercano.

Los ocupantes lograron expulsarlo del domicilio y, cuando ya estaba afuera, reaccionó violentamente: tomó una piedra y golpeó en la cabeza a dos hombres. La peor parte la sufrió Christian Castro, quien quedó gravemente herido.

Esa misma tarde, Ríos fue detenido, pero por el robo del que presuntamente venía escapando al momento del ataque. Por ese hecho fue condenado. Sin embargo, nueve días después del violento episodio, Castro falleció mientras permanecía internado. Durante ese período también sufrió una meningitis que agravó su estado de salud y terminó provocando su muerte.

Con esos elementos, la Fiscalía modificó la imputación de homicidio simple a homicidio preterintencional, al entender que no existió intención directa de matar, sino de causar lesiones que terminaron derivando en el fallecimiento de la víctima.

"El Judas" ya tenía antecedentes penales

Durante la audiencia también se informó que Mario Ríos ya registraba antecedentes penales. Al momento de ser juzgado por este hecho, cumplía una condena por robo con escalamiento y además había sido declarado reincidente.

Por ese motivo, la Fiscalía, la defensa y el imputado acordaron la pena máxima prevista para el homicidio preterintencional, de tres años de prisión. No obstante, al unificarse esa condena con la que ya cumplía por el robo, la pena única quedó fijada en cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

El fiscal aclaró además que, en esta investigación, no se logró acreditar que Ríos efectivamente estuviera escapando de la Policía al momento de ingresar a la vivienda, aunque sí confirmó que fue detenido ese mismo día por el robo que motivó la intervención policial.