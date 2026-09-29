YPF Luz, Fundación YPF y el proyecto Los Azules desarrollaron nuevas jornadas educativas en el departamento de Calingasta, orientadas a acercar a estudiantes y docentes conocimientos sobre fuentes de energía, eficiencia energética e innovación. Las actividades se realizaron los días 22 y 23 de septiembre y convocaron a 608 estudiantes de establecimientos educativos de Barreal y Villa Calingasta.

Participaron alumnos del Colegio Secundario Barreal, el Colegio Secundario Jesús de la Buena Esperanza, el Instituto de Formación Docente San Buenaventura y la Escuela Técnica General Manuel Savio.

Durante las dos jornadas, 547 personas entre estudiantes y profesores participaron del Aula Móvil de Energía Argentina de Fundación YPF, una propuesta que combina realidad aumentada, contenidos interactivos y trivias para promover el aprendizaje sobre las distintas fuentes de energía del país y su importancia para el desarrollo.

La iniciativa se complementó con un Taller de Energía, del que participaron 61 estudiantes. Durante tres horas, los alumnos trabajaron sobre diferentes fuentes de generación y conceptos vinculados con eficiencia energética mediante una dinámica teórico-práctica orientada a jóvenes que transitan el último año de escuelas técnicas secundarias.

"Creemos que acercar nuevas experiencias educativas es una manera concreta de contribuir al desarrollo de los jóvenes de Calingasta. A través de esta iniciativa buscamos que los estudiantes incorporen nuevos conocimientos, exploren el mundo de la energía y la tecnología, y cuenten con más herramientas para proyectar su futuro", señaló Martin Mandarano, CEO de YPF Luz.

"Generar estos espacios por segundo año consecutivo junto a YPF Luz y Fundación YPF nos permite acercar conocimiento y nuevas experiencias educativas a los jóvenes de Calingasta. Para Los Azules, acompañar la formación es parte de una relación que construimos de manera permanente con las comunidades del departamento. Queremos que los estudiantes puedan acceder a herramientas que amplíen sus conocimientos y les permitan comprender los desafíos energéticos y tecnológicos que acompañan al desarrollo productivo", señaló Mario Hernández, Gerente de Sustentabilidad de Los Azules.

La iniciativa da continuidad al trabajo conjunto que las organizaciones vienen desarrollando en Calingasta para fortalecer el vínculo con la comunidad educativa y promover el acceso a contenidos vinculados con energía, innovación y desarrollo.