Un área recreativa municipal diseñada para el disfrute de familias y turistas en Calingasta quedó anegada y en parte sumergida bajo el agua tras el repentino incremento en los caudales del río provocado por el deshielo cordillerano.

La situación comenzó a agravarse la semana pasada por el constante ascenso de las temperaturas, marcando el viernes 13 de noviembre como la fecha clave en que el derretimiento nival empezó a mostrar su fuerza en el oeste sanjuanino.

DIARIO HUARPE estuvo en el lugar para registrar en imagen la creciente, constatando cómo la corriente baja con una bravura estremecedora y un característico color chocolate. La postal más elocuente del impacto se observa en las inmediaciones del puente Los Pioneros —obra inaugurada en junio de 2023 para conectar la calle Maipú de Tamberías con la “ruta del alto” (Ruta 149) hacia Barreal—. Allí, el paso debió ser cortado en tres partes para permitir el libre flujo hídrico y evitar un tapón que inunde propiedades rurales y viviendas aledañas, como ocurrió el pasado jueves.

A pocos metros del puente, el río tomó por completo el predio recreativo en el que la Municipalidad de Calingasta había instalado hornos, parrilleros, quinchos y zonas de descanso. Hoy el acceso al lugar está totalmente anegado e inutilizado.

La preocupación comunal es máxima porque la cordillera aún conserva abundante nieve acumulada y los lugareños advierten que el fenómeno recién empieza, de cara a los meses estivales de diciembre, enero y febrero.

Deshielo anticipado en Ansilta y las defensas de Hidráulica

A este panorama se suma que el derretimiento en el cordón de Ansilta comenzó un mes antes de lo habitual, aportando su caudal a los ríos del departamento. Las crecidas extraordinarias en los ríos Los Patos y Castaño terminaron por romper las defensas ejecutadas por el Departamento de Hidráulica de la provincia, provocando anegamientos en rutas y propiedades rurales en Barreal, Tamberías, Villa de Calingasta, Puchuzum y Villa Nueva.

Vecinos y productores remarcaron que las obras oficiales carecieron de base científica. La fuerza del agua destruyó las defensas y alteró la dinámica fluvial.

Asimismo, denunciaron que solo se intervino el lecho del río y no los cauces aluvionales por los que bajan las crecientes de lluvia desde la sierra del Tontal, lo que amenaza con causar severas inundaciones ante las lluvias estivales y el fenómeno de El Niño.

Exigen apoyo de la UNSJ y convocan a asamblea multisectorial en Barreal

Frente a la gravedad de los daños y el riesgo inminente, la comunidad de Calingasta exige la intervención urgente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) mediante convenios técnicos. Solicitan que cátedras especializadas estudien las quebradas y elaboren un mapa de riesgo real para definir la ubicación exacta de las defensas sin mover terreno indiscriminadamente. Además piden que se monitoreen las lagunas de alta montaña . Es que el temor de los pobladores se fundamenta en el antecedente trágico de noviembre de 2005, cuando el desborde de la Laguna Los Erizos —un embalse natural en la alta cordillera— provocó 250 evacuados, destruyó viviendas, cultivos, caminos, puentes y tomas de agua, y arrasó la ataguía de contención en las obras del Dique Caracoles arrastrando maquinaria pesada.

Para unificar reclamos, vecinos, productores, el sector turístico, la Cámara Minera, escuelas, Gendarmería y uniones vecinales convocaron a una asamblea multisectorial para este miércoles 18 de noviembre a las 18:00 en el Centro Cultural de Barreal. Reclamarán la reparación de defensas rotas, asesoramiento técnico al gobierno y la inspección prioritaria de las lagunas de alta montaña.

Frente a un deshielo que recién comienza y que promete caudales en aumento durante todo el verano, Calingasta reclama medidas inmediatas para evitar que la historia de inundaciones se repita.