El Banco Central descartó un salvataje para los morosos: "Es un tema entre privado"

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, descartó este jueves que el Gobierno impulse un programa de asistencia para las familias con deudas bancarias y respaldó la postura expresada días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario afirmó que el Estado no utilizará recursos públicos para intervenir en la relación entre entidades financieras y deudores.

"Seguimos viendo esto como una conversación entre privados", sostuvo Bausili durante una conferencia de prensa. Además, remarcó que el Gobierno evitará cualquier medida que implique transferir recursos de la sociedad para cubrir pérdidas del sector privado. "Cuando el Estado se mete en una conversación entre privados, generalmente genera consecuencias no deseadas", afirmó.

El titular del Banco Central explicó que la mora en los créditos sigue una dinámica gradual y que no suele registrar cambios bruscos en períodos cortos. Como ejemplo, indicó que un deudor que renegocia un préstamo puede tardar hasta nueve meses en recuperar la mejor calificación crediticia, aun cuando cumpla regularmente con los pagos acordados.

Bausili también señaló que muchas entidades financieras ya comenzaron a refinanciar préstamos con tasas más bajas y plazos más extensos, una estrategia que, según el Gobierno, permitirá reducir los niveles de morosidad sin necesidad de una intervención oficial. En ese sentido, consideró que el sistema financiero cuenta con herramientas para resolver la situación dentro del ámbito privado.

Durante la conferencia, el funcionario también se refirió a la inflación. Aunque evitó realizar una proyección puntual, afirmó que el Banco Central observa una tendencia descendente y se mostró optimista respecto de la evolución de los precios durante el tercer trimestre, apoyado en la desaceleración de factores estacionales y en una menor presión de los mecanismos de indexación.