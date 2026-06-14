El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, mantuvo durante la última semana una intensa agenda de reuniones en Shanghái, donde avanzó en las negociaciones para renovar el swap de monedas con China, un acuerdo clave para las reservas del país que vence el próximo 6 de agosto.

La visita se desarrolló entre el 7 y el 14 de junio y tuvo como eje principal la participación de Bausili en un simposio organizado conjuntamente por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Banco Popular de China (PBOC). Durante el encuentro, representantes de distintos bancos centrales analizaron la situación económica global y los desafíos del sistema financiero internacional.

En ese contexto, el funcionario argentino mantuvo una reunión bilateral con el presidente del Banco Popular de China, Pan Gongsheng. Según informó la entidad asiática, ambas autoridades intercambiaron opiniones sobre la coyuntura económica mundial y la cooperación financiera entre ambos países.

Uno de los temas centrales fue la renovación del swap de monedas que Argentina mantiene con China desde hace 17 años. Fuentes vinculadas a la negociación señalaron que las conversaciones avanzan de manera positiva, aunque todavía restan trámites administrativos y burocráticos para cerrar el entendimiento.

La expectativa oficial es que la renovación se concrete durante agosto, antes del vencimiento del acuerdo vigente. En principio, la extensión sería por otros tres años y no implicaría cambios significativos en las condiciones actuales, siguiendo el esquema aplicado en las renovaciones anteriores.

El swap contempla actualmente un monto equivalente a 130.000 millones de yuanes, aproximadamente US$19.200 millones. Dentro de ese total existe un tramo activado de unos US$5.000 millones que fue utilizado durante la gestión de Alberto Fernández para afrontar pagos de importaciones y compromisos financieros con organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con los últimos datos del balance del Banco Central, la deuda vinculada a esos fondos se redujo de manera considerable y actualmente quedarían pendientes de devolución alrededor de US$675 millones.

Además de la negociación por el swap, Bausili aprovechó su estadía en China para intercambiar experiencias sobre innovación financiera y sistemas de pago, una de las áreas que el Gobierno busca modernizar a través de nuevas herramientas de interoperabilidad y digitalización.