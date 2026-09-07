En un contexto de alarmante morosidad, el Banco de la Nación anunció una importante baja de tasas. La medida apunta a la refinanciación de deudas de familias que presentan atrasos recientes en sus pagos. A partir de este lunes, el interés de esta línea específica se reduce del 35% al 29% anual.

El objetivo principal de la institución es aliviar la carga económica mensual de los hogares afectados. Esta modificación oficial rige de manera exclusiva para los actuales clientes de la entidad pública. Las autoridades buscan brindar un respaldo concreto ante el complejo panorama financiero a nivel nacional.

Con esta nueva disposición, una refinanciación de diez millones de pesos a sesenta meses reduce notablemente su valor. La cuota estimada pasará de $354.900 a $317.400, generando un significativo ahorro mensual para el bolsillo familiar. Al finalizar el plazo acordado, la rebaja nominal total superará los dos millones de pesos.

Múltiples opciones para los deudores

El plan integral contempla cuatro grandes alternativas tanto para obligaciones internas como para compromisos con otras entidades. Quienes posean deudas dentro del organismo pueden consolidarlas con tasa fija en pesos o bajo el sistema UVA. Esta última opción ofrece un interés nominal anual del 10% para quienes cobran sus haberes allí.

Los clientes con saldos pendientes en distintas instituciones bancarias también pueden unificarlos en una sola financiación. Por otro lado, quienes registren atrasos recientes en sus tarjetas de crédito accederán directamente a la nueva tasa del 29%. Esta enorme facilidad permite refinanciar hasta $30 millones en un plazo máximo de cinco años.

Para los casos de morosidad ya consolidada, existen mecanismos técnicos para reprogramar obligaciones personales y comerciales. El banco ofrece un plazo de cancelación extendido que puede alcanzar los 120 meses. Los usuarios que cumplan estrictamente con los nuevos acuerdos accederán a tasas preferenciales y premios.

Más de cien mil refinanciaciones en el año

Durante el transcurso del presente año, el Banco de la Nación ya concretó más de 109.000 operaciones de este tipo. Estas gestiones alcanzaron a más de 95.000 usuarios que necesitaban ordenar con urgencia sus finanzas personales. El monto total refinanciado por la institución superó holgadamente los $503 mil millones.

Esta estrategia de saneamiento se suma a la reciente reducción de hasta diez puntos en las tasas de créditos personales. El beneficio está dirigido a los usuarios que acreditan sus respectivos salarios o jubilaciones en las cuentas de la entidad. La iniciativa disminuye considerablemente las exigencias de ingresos mínimos para lograr calificar al crédito.

Todas estas medidas surgen como respuesta ante el preocupante incremento de la irregularidad crediticia en el país. Según datos oficiales del Banco Central, la proporción de hogares con atrasos superiores a 90 días aumentó sostenidamente. El sistema financiero busca contener este índice para evitar un impacto mayor en el circuito comercial y productivo.