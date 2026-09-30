El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró septiembre con la menor compra mensual de dólares en lo que va de 2026. La autoridad monetaria adquirió US$473 millones durante el mes, muy por debajo de los US$768 millones registrados en agosto.

El dato contrastó con lo ocurrido este miércoles, cuando el BCRA compró US$160 millones, su mayor intervención diaria desde los US$345 millones del 24 de julio. Durante buena parte de septiembre, las adquisiciones habían rondado los US$15 millones diarios.

La menor acumulación estuvo vinculada, según la explicación oficial, con una reducción estacional de la oferta en el mercado de cambios. La caída de la liquidación de exportaciones del agro limitó la cantidad de dólares disponibles.

El BCRA ya superó su objetivo anual

Desde enero, el Banco Central acumuló compras por US$14.568 millones para fortalecer sus reservas internacionales. De esta manera, superó el objetivo anual de US$10.000 millones planteado para esta etapa del programa monetario.

Los meses de mayor acumulación fueron abril, con US$2.769 millones, y mayo, con US$2.596 millones. Julio también se destacó con US$2.162 millones.

Para los últimos meses del año, las expectativas oficiales están puestas en un mayor ingreso de divisas proveniente de la cosecha de trigo, las exportaciones energéticas de Vaca Muerta y la actividad minera.

Las reservas cerraron en su nivel más bajo desde junio

Pese a la compra de dólares de la última jornada, las reservas internacionales brutas cayeron US$1.392 millones este miércoles y terminaron septiembre en US$46.090 millones.

Se trata del nivel más bajo desde junio. La baja diaria fue atribuida principalmente a movimientos técnicos de fin de mes vinculados con depósitos de cartera propia de los bancos, que podrían revertirse al inicio de octubre.

Desde el BCRA sostienen que las intervenciones continuarán dependiendo de la existencia de una oferta excedente de dólares y que las compras no tendrán como objetivo modificar directamente la cotización.