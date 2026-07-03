El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este viernes la renovación de la totalidad de las líneas de préstamos vigentes con entidades financieras internacionales por un total de US$6.000 millones, en el marco de una operación de financiamiento tipo repo.

Según explicó la entidad que conduce Santiago Bausili, la medida permite refinanciar los compromisos previos y extender los vencimientos hasta septiembre de 2028, lo que implica postergar los pagos originalmente previstos para los años 2026 y 2027.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el organismo había tomado tres líneas de crédito bajo este esquema con bancos internacionales, por el mismo monto total de US$6.000 millones, todas con vencimientos anteriores al nuevo acuerdo.

Con la operación anunciada, el BCRA tomó un nuevo repo por el total del monto con una decena de entidades financieras internacionales y utilizó esos fondos para cancelar las líneas anteriores, reordenando así su perfil de vencimientos.

La tasa acordada está compuesta por la referencia SOFR en dólares estadounidenses, más un margen de 4%, lo que según las condiciones actuales equivale a un costo inferior al 8% anual. Este nivel se ubica por debajo de las tasas pactadas en los acuerdos previos, que habían sido de 8,8%, 8,25% y 7,4%.

El Banco Central destacó que la operación no solo mejora el perfil de deuda, sino que también amplía la participación de bancos internacionales y reduce el costo promedio del financiamiento externo.

Asimismo, la entidad señaló que el acuerdo contribuye a fortalecer su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad del flujo de divisas, un factor clave para el funcionamiento del mercado cambiario.

En esta nueva operación, el BCRA utilizó como garantía bonos Bonar que integran su cartera, resultado de un canje de títulos realizado previamente por el Tesoro. En acuerdos anteriores, parte de las garantías habían sido instrumentos como los Bopreal, emitidos por el propio organismo.

De acuerdo con la información oficial, la operación recibió ofertas por US$8.250 millones, aunque finalmente se adjudicaron US$6.000 millones, lo que el Banco Central interpretó como una señal de interés y confianza por parte de las entidades financieras internacionales en la política económica y en la mejora del balance del organismo.