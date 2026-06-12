La carrera por la privatización de Belgrano Cargas y Logística sumó un nuevo capítulo con impacto potencial para la minería de San Juan. La mexicana Grupo México Transportes (GMXT) y la estadounidense Wabtec sellaron una alianza estratégica para competir por la concesión de la principal red ferroviaria de cargas del país, una infraestructura considerada clave para mejorar la competitividad de los proyectos mineros de San Juan.

La unión de ambas compañías apunta a posicionarse en una de las licitaciones más importantes impulsadas por el gobierno de Javier Milei. El objetivo es combinar la experiencia operativa de GMXT en transporte ferroviario con la tecnología y los sistemas desarrollados por Wabtec, uno de los mayores proveedores mundiales de equipamiento y soluciones ferroviarias.

Aunque la privatización tiene alcance nacional, sus efectos podrían sentirse de manera directa en provincias mineras como San Juan. La modernización del sistema ferroviario permitiría reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia en el traslado de insumos y producción hacia los puertos de exportación, un aspecto cada vez más relevante ante el crecimiento esperado de la actividad minera.

La red de Belgrano Cargas comprende las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que actualmente transportan alrededor de 7,5 millones de toneladas anuales, principalmente vinculadas al sector agroindustrial. Sin embargo, la expansión de la minería del cobre, el oro, la plata y el litio ha puesto nuevamente al ferrocarril en el centro de la discusión sobre infraestructura estratégica.

Para San Juan, donde avanzan algunos de los proyectos de cobre más importantes del país, contar con una red ferroviaria más eficiente podría representar una ventaja competitiva significativa. Los costos logísticos constituyen uno de los principales componentes de cualquier emprendimiento minero, por lo que una mejora en el transporte puede traducirse en mayores niveles de rentabilidad y en mejores condiciones para atraer inversiones.

La propuesta de Grupo México Transportes y Wabtec busca replicar en Argentina estándares operativos que ambas empresas ya aplican en Estados Unidos y México. Para ello será necesario ejecutar inversiones destinadas a recuperar capacidad operativa, modernizar tramos de la red y optimizar la circulación de cargas.

La alianza internacional no es la única interesada en la futura licitación. También existen empresas vinculadas al agro y la minería que siguen de cerca el proceso, conscientes de que el futuro del ferrocarril puede convertirse en una herramienta determinante para fortalecer las exportaciones argentinas.

Por el momento, las compañías esperan la publicación de los pliegos definitivos para definir formalmente su participación. Mientras tanto, continúan evaluando el estado actual de la infraestructura y las inversiones necesarias para poner en valor una red que podría transformarse en una pieza central para el desarrollo logístico del país.

En ese escenario, la minería sanjuanina aparece como una de las potenciales beneficiadas. Si la privatización deriva en una modernización efectiva de Belgrano Cargas, los grandes proyectos de la provincia podrían acceder a una estructura de transporte más eficiente y económica, un factor clave para acompañar el crecimiento que se proyecta para los próximos años.