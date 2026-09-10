El bloque de “Unión por la Patria perdió un diputado en la Cámara de Diputados de la Nación” luego de que el puntano Ernesto “Pipi” Alí decidiera abandonar la bancada que conduce Germán Martínez para incorporarse a “Primero San Luis”, el espacio que comparte con Jorge “Gato” Fernández.

Con el movimiento, Unión por la Patria pasa a tener “92 integrantes” en la Cámara baja y pierde una banca dentro de su principal bloque opositor. La decisión de Alí responde, según trascendió en el Congreso, a una estrategia política de alcance provincial: conformar un espacio que represente a San Luis y se plante frente al gobernador Claudio Poggi.

El nuevo bloque peronista puntano mantendrá una posición opositora al Gobierno nacional y, al mismo tiempo, anunció que trabajará en conjunto con la estrategia parlamentaria de Unión por la Patria. Así, la salida de Alí modifica la composición de la bancada, aunque no implica un quiebre con el principal espacio opositor del Congreso.

La conformación de Primero San Luis también profundiza la disputa política provincial, ya que el objetivo del nuevo espacio es enfrentar al oficialismo de Poggi desde el peronismo.

Alí cuestionó a Poggi en el recinto

La salida de Alí se conoció luego de la sesión de este miércoles, en la que el diputado presentó una cuestión de privilegio y aprovechó su intervención para cuestionar duramente al gobernador puntano.

“Expuse de frente lo que pasa en San Luis”, sostuvo Alí, al denunciar un escenario de “persecución” y cuestionar la falta de respuestas de la gestión provincial frente a los problemas que atraviesan los habitantes de San Luis.

El diputado también apuntó contra el rumbo económico y de gestión de Poggi y sostuvo que la provincia no se destaca actualmente por su crecimiento o sus oportunidades, sino por “las malas decisiones de este gobierno” y por el ajuste.

Alí cerró su intervención ratificando su decisión de continuar trabajando en el territorio provincial. “Sigo plenamente convencido de que el único camino es recuperar San Luis”, afirmó.

Con su salida, “Unión por la Patria conserva su condición de principal bloque opositor, pero reduce su representación a 92 diputados”, mientras que Primero San Luis se incorpora al mapa parlamentario nacional con una identidad peronista propia y una estrategia centrada en disputar el poder político en la provincia.