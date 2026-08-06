El Bloque Bloquista salió a respaldar el acuerdo firmado entre el Gobierno de San Juan y la empresa Vicuña, mediante el cual la compañía realizará un aporte anticipado de US$250 millones para financiar obras de infraestructura en la provincia. Desde el espacio político calificaron el entendimiento como una "oportunidad histórica" para potenciar el desarrollo sanjuanino y adelantaron que acompañarán las iniciativas vinculadas a su implementación.

A través de un comunicado, los diputados bloquistas Luis Rueda, Federico Rizo, Miguel Atampiz y Gustavo Deguer destacaron el anuncio realizado por el gobernador Marcelo Orrego y remarcaron que el convenio representa una herramienta clave para consolidar inversiones y fortalecer la infraestructura provincial.

Además del desembolso inicial de US$250 millones, el acuerdo establece el pago de regalías del 3% sobre el valor bruto de comercialización del proyecto y, a partir del sexto año de producción, un aporte adicional equivalente al 1,5% que estará destinado exclusivamente a obras de infraestructura.

Para el Bloquismo, estos recursos permitirán ejecutar proyectos estratégicos en distintos puntos de San Juan. Entre las prioridades mencionaron obras de agua potable, saneamiento, caminos, energía, salud, educación, viviendas e infraestructura productiva, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos y acompañar el crecimiento económico que generará el desarrollo minero.

Uno de los puntos que el bloque puso especialmente en valor es el rol que deberá tener el departamento Iglesia. En ese sentido, sostuvo que, por tratarse del territorio directamente vinculado al proyecto Vicuña, sus habitantes deben ser los primeros beneficiados con mejores servicios, infraestructura y nuevas oportunidades laborales.

"Iglesia debe ser protagonista de este desarrollo", señalaron desde el espacio, al considerar que el impacto positivo de la actividad minera debe reflejarse de manera directa en las comunidades donde se desarrolla el emprendimiento.

Al mismo tiempo, el Bloquismo ratificó que acompañará todas las iniciativas que promuevan la inversión privada, la generación de empleo y el crecimiento económico, aunque aclaró que analizará el convenio con responsabilidad institucional durante su tratamiento legislativo.

En ese marco, el bloque también puso el acento en la necesidad de garantizar mecanismos de control y transparencia sobre la ejecución de los fondos. Según expresaron, el objetivo es realizar un seguimiento de cada etapa del fideicomiso para asegurar que los recursos comprometidos se traduzcan efectivamente en obras públicas y desarrollo sostenible para toda la provincia.

Con este pronunciamiento, el Bloquismo se convirtió en uno de los primeros espacios políticos en expresar públicamente su respaldo al convenio que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados y que será una de las iniciativas más relevantes para el futuro de la infraestructura y el desarrollo minero de San Juan.