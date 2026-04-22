El bloquismo lleva a Diputados un repudio a Quintela y una defensa de los límites provinciales

El conflicto interprovincial por el proyecto minero Vicuña sumó un nuevo capítulo político en San Juan con la presentación de un proyecto de declaración del Bloquismo en la Cámara de Diputados. La iniciativa plantea un enérgico repudio tanto a una resolución judicial de La Rioja como a las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela, en un contexto de creciente tensión institucional entre ambas provincias.

Un proyecto de repudio con eje en la defensa provincial

El documento del bloque bloquista fija una posición política clara: rechazar cualquier acción que, desde otra jurisdicción, intente “afectar, paralizar o condicionar” el desarrollo del proyecto Vicuña, considerado estratégico para la economía sanjuanina. En ese sentido, la iniciativa remarca que el emprendimiento se encuentra en el departamento Iglesia, dentro de territorio sanjuanino, y que su avance está directamente vinculado al empleo, la inversión y el crecimiento productivo local.

El proyecto también cuestiona lo que interpreta como una intromisión institucional por parte de La Rioja, al sostener que decisiones judiciales de esa provincia no deberían impactar sobre actividades radicadas en San Juan. En esa línea, se reafirma la defensa de la autonomía provincial, la integridad territorial y el derecho a definir un modelo propio de desarrollo.

Además del plano judicial, el texto apunta contra las declaraciones públicas del gobernador riojano, a las que califica como contrarias a los intereses sanjuaninos, especialmente por reabrir el debate sobre límites interprovinciales. Para el bloquismo, ese planteo resulta “políticamente irresponsable” y ajeno al principio de respeto entre provincias.

Rizo: “Vamos a defender cada centímetro de San Juan”

En ese marco, el diputado Federico Rizo brindó precisiones sobre la iniciativa en una entrevista con Radio Amanecer, donde confirmó que el proyecto fue impulsado junto al presidente del espacio, Luis Rueda.

“Estamos presentando un proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados exprese su enérgico repudio a lo que está sucediendo, tanto a la medida judicial dictada desde Chilecito, que ha pretendido tener efectos en San Juan, como a las declaraciones del gobernador de La Rioja”, explicó.

El legislador fue particularmente crítico con los planteos del mandatario riojano. “Pretender reabrir una discusión de límites entre provincias resulta desubicado, fuera de tiempo y sin demasiado asidero legal o jurídico. Es una cuestión política para presionar”, afirmó, al tiempo que advirtió que el trasfondo de la disputa “termina poniendo en jaque la actividad minera”.

Rizo también defendió el rol de la Cámara de Diputados en este escenario: “Tenemos la facultad de expresar definiciones políticas en representación del pueblo sanjuanino. Acá no hay una cuestión partidaria, sino la defensa de la provincia, del federalismo y de nuestra autonomía”.

En tono enfático, el diputado sostuvo: “Vamos a defender a San Juan, cada centímetro de la provincia y de nuestros departamentos”, en referencia a los dichos que incluyeron menciones a zonas como Iglesia, Jáchal e incluso Ischigualasto.

El trasfondo legal y la discusión por los límites

Durante la entrevista, Rizo también abordó el planteo histórico sobre los límites interprovinciales, al recordar que fueron fijados en 1968 mediante acuerdos que, según explicó, mantienen plena validez jurídica.

“El carácter de facto del gobierno de ese entonces no invalida las leyes sancionadas. Es una cuestión que en derecho está resuelta. Han pasado casi 60 años sin reclamos, por lo que la situación está consolidada en el tiempo”, argumentó.

En ese sentido, cuestionó la intención de llevar el debate al Senado: “El Senado no resuelve estas cuestiones. Si hubiera alguna revisión, corresponde a la Corte de Justicia. Por eso no tiene demasiado sentido lo que se está planteando”.

El origen del conflicto: un fallo judicial y el freno a Vicuña

La escalada se desencadenó a partir de una resolución judicial dictada en la ciudad riojana de Chilecito. A instancias de la Fiscalía de Estado de La Rioja, la Justicia provincial ordenó suspender actividades vinculadas al proyecto Vicuña y restringió el uso de un corredor vial clave para su desarrollo.

El argumento central de la medida fue la falta de presentación de un estudio de impacto ambiental en territorio riojano, debido a que parte de la logística del proyecto atraviesa esa provincia.

Desde San Juan, la respuesta oficial fue inmediata: las autoridades sostienen que el yacimiento se encuentra íntegramente dentro de su jurisdicción y que el uso de rutas riojanas no otorga derechos sobre el proyecto. Al mismo tiempo, insistieron en que el conflicto debe resolverse por vías institucionales.

De la cuestión ambiental a la disputa política

Lo que comenzó como un planteo ambiental escaló rápidamente hacia un conflicto político de mayor alcance. En los últimos días, el gobernador riojano no solo respaldó la vía judicial, sino que también reactivó un reclamo histórico sobre los límites entre La Rioja y San Juan, incluyendo referencias a zonas estratégicas y de alto valor económico.

El trasfondo del reclamo combina intereses económicos y territoriales: mientras La Rioja plantea una revisión de los acuerdos vigentes, San Juan sostiene la plena titularidad sobre los recursos ubicados en su territorio.

Posicionamiento institucional y escenario abierto

En este contexto, el proyecto del Bloquismo busca consolidar una postura institucional unificada frente a lo que consideran una avanzada externa. La iniciativa no solo rechaza el fallo judicial y los dichos políticos, sino que también advierte sobre cualquier intento de reabrir discusiones limítrofes.

“Esto es una reacción necesaria en defensa de San Juan. Esperamos el acompañamiento de todos los bloques, porque no es un tema partidario sino una causa común”, concluyó Rizo.