El boleto de colectivo en San Juan tendrá un nuevo valor: el Gobierno provincial confirmó que la tarifa de la Primera Sección pasará a $1.300 y que regiría desde el próximo viernes 24, tras un análisis de costos realizado junto a los empresarios del sector nucleados en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). La medida implica un aumento del 21,5% respecto a los $1.070 que regían hasta ahora.

La actualización fue oficializada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, que firmó el nuevo cuadro tarifario del sistema de transporte público de pasajeros. El incremento impacta de forma directa en los usuarios que utilizan el servicio a diario.

Según se informó oficialmente, la decisión responde a una variación en la estructura de costos del sistema, principalmente vinculada al aumento en los salarios de los choferes y el precio de los combustibles, dos de los componentes más relevantes en el funcionamiento del servicio.

Definición tras el pedido empresarial

El incremento llega luego de que ATAP solicitara formalmente una actualización tarifaria ante el Gobierno provincial. El planteo del sector empresario se apoyaba en el impacto de la suba de costos operativos, en un contexto económico complejo para el transporte.

En los últimos días, el Ejecutivo avanzó en un análisis técnico junto a las empresas para evaluar la situación del sistema y definir una tarifa que permita sostener el servicio. Ese proceso derivó finalmente en la confirmación del nuevo valor de $1.300 para la Primera Sección.

El incremento del 21,5% se da en un escenario de presión sobre los costos, especialmente por salarios y combustibles, variables que vienen registrando subas sostenidas en los últimos meses y que afectan directamente la ecuación del sistema.

Seguimiento del sistema

Desde el Ministerio de Gobierno indicaron que continuarán con el monitoreo permanente del sistema de transporte público, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y mantener estándares de calidad para los usuarios.

En ese marco, remarcaron que la actualización tarifaria busca acompañar la evolución de los costos sin descuidar la prestación del servicio, en un escenario donde el equilibrio del sistema depende de múltiples variables económicas.

El aumento impactará directamente en los usuarios del transporte público en San Juan, en un contexto donde el costo de movilidad vuelve a estar en el centro de la escena. Con entrada en vigencia desde el viernes 24, el nuevo valor del boleto marcará el punto de referencia para el sistema en la provincia, mientras el Gobierno mantiene el seguimiento sobre su sostenibilidad a futuro.