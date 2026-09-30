El boleto de colectivo podría aumentar tras la suba salarial de los choferes

El precio del boleto de colectivo en San Juan podría volver a modificarse en las próximas semanas, aunque todavía no existe una decisión oficial sobre un aumento. La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que las empresas de transporte solicitaron revisar la estructura de costos luego de que se concretara una actualización salarial para los choferes.

Según explicó la funcionaria en declaraciones a Radio Colón, esta semana el Gobierno recibió la comunicación formal de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) sobre la aprobación del incremento salarial. La mejora comenzará a percibirse con los haberes correspondientes a septiembre e incluye modificaciones tanto en el salario básico como en los viáticos.

A partir de ese cambio, las empresas plantearon la necesidad de volver a analizar los números del sistema de transporte público. El estudio ya comenzó dentro del Ministerio de Gobierno y deberá determinar de qué manera la suba salarial modifica el esquema general de costos.

Qué factores analiza el Gobierno

Palma explicó que existen tres componentes que tienen especial incidencia en el costo del transporte: los salarios de los choferes, el precio del combustible y el valor del dólar.

El tipo de cambio impacta principalmente sobre el costo de las unidades y otros componentes vinculados al funcionamiento del sistema. Con la actualización salarial ya aprobada, uno de los principales elementos de la estructura de costos sufrió una modificación.

En este contexto, el Ejecutivo deberá evaluar cómo repercute el nuevo gasto laboral sobre el sistema y si corresponde realizar una actualización de la tarifa. “Tenemos que ver cómo se compensa esa modificación”, señaló Palma al referirse al escenario que se abrió luego del incremento salarial.

Por el momento, el análisis no derivó en una cifra concreta. No hay monto confirmado para un eventual aumento ni una fecha establecida para su aplicación. La posibilidad de modificar el boleto dependerá de las conclusiones a las que llegue el estudio de costos.