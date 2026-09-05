Mariano Laciar, dirigente de Actuar y candidato a intendente de Rawson en 2023, habló de una situación que, según aseguró, se repite durante algunas de las recorridas que realiza por el departamento: vecinos que prefieren no recibirlo o no expresar públicamente sus reclamos por temor a perder beneficios.

El dirigente relató en el Café de la Política, que se emite por HUARPE TV. una experiencia reciente en el barrio Franklin Rawson. Según contó, junto a su grupo comenzó a caminar la zona durante la tarde y, en un primer momento, el movimiento era el habitual. Sin embargo, aseguró que la situación cambió pocos minutos después.

“Empezamos a caminar y el barrio estaba normal. A los cinco minutos, cuando alguien avisó que estábamos caminando, desapareció la gente y no te abrieron más la puerta”, relató.

Para Laciar, esa reacción no responde únicamente al desencanto que existe con la política. El dirigente vinculó lo ocurrido con el temor de algunos vecinos que reciben algún tipo de ayuda y que, según dijo, prefieren no exponerse ante la posibilidad de perderla.

Laciar no presentó pruebas concretas ni identificó públicamente a responsables de esas supuestas situaciones. No obstante, sostuvo que algunos vecinos le habrían manifestado su preocupación por las consecuencias que podría tener mantener contacto con dirigentes de otros sectores políticos.

“Hay gente que quiere hablar y manifestarse, pero tiene miedo. Te dicen: ‘¿Qué hago? Pierdo esto y es el sustento de mi familia’”, aseguró.

El referente de Actuar afirmó que esa realidad se combina con un fuerte descreimiento hacia la dirigencia política. Según explicó, al llegar a una casa con una propuesta política también encuentra vecinos que reaccionan con desconfianza y cansancio frente a quienes buscan representar una alternativa.

En ese contexto, Laciar confirmó que trabaja con la intención de volver a ser candidato a intendente en 2027. El dirigente aseguró que su espacio nunca dejó de recorrer Rawson y que, mientras espera definiciones sobre la futura ley electoral, apuesta a consolidar presencia territorial.

Ese trabajo lo desarrolla dentro de Activemos Rawson, un grupo que reúne a dirigentes de distintas extracciones políticas. Entre ellos mencionó a referentes del bloquismo, Producción y Trabajo y sectores del peronismo disidente, como José Anselmo Aballay, María de los Ángeles Moreno, Modesto Fernández, Lucas Massa y Adrián Tejada.

La convivencia política tiene una particularidad: algunos de los integrantes del grupo fueron competidores electorales en 2023. Para Laciar, esa diversidad busca mostrar que las aspiraciones personales pueden quedar en segundo plano frente a un objetivo común.

El dirigente también reconoció que en Rawson existen otros sectores vinculados al oficialismo provincial que desarrollan su propio trabajo territorial. Mencionó, entre otros, a los espacios relacionados con Fabiana Carrizo, Verónica Benedetto y Pedro Calvo.

Por ahora, aclaró, no existe un acuerdo de trabajo conjunto. Cada sector mantiene su propia estructura y estrategia. Sin embargo, Laciar dejó abierta la puerta a una futura confluencia y consideró que, si el objetivo es disputar y ganar Rawson, los diferentes dirigentes que responden al espacio orreguista deberán encontrar un punto de unidad.

Así, mientras busca posicionarse nuevamente para la carrera de 2027, Laciar instaló uno de los cuestionamientos más fuertes de su paso por el programa: el supuesto miedo que, según su relato, encontró entre algunos vecinos cuando su espacio político intenta llegar a determinados barrios del departamento.

Textuales

Mariano Laciar / Dirigente de Actuar