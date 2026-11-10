Provinciales > Producción
El Centro Cívico recibirá a 80 productores en una nueva Feria Agroproductiva
POR REDACCIÓN
Este miércoles 11 de noviembre se realizará una nueva edición de la Feria Agroproductiva en la Plaza Seca del Centro Cívico. La actividad tendrá lugar de 9:30 a 13:30 y contará con la participación de 80 productores locales.
La propuesta permitirá que la comunidad sanjuanina acceda a una amplia variedad de alimentos y productos elaborados y cultivados en la provincia. Entre las opciones habrá frutas y verduras frescas, dulces artesanales, conservas, panificados, miel, huevos, aceite de oliva, aceitunas y frutos secos.
Qué productos se podrán encontrar
Los productores pondrán a disposición del público distintas elaboraciones y alimentos de producción local. La oferta incluirá productos frescos y artesanales, además de otras opciones de calidad elaboradas en San Juan.
Un espacio para fortalecer la producción local
La Feria Agroproductiva busca acercar a los consumidores a quienes producen en la provincia y generar espacios de comercialización directa. Además, promueve el trabajo de los productores sanjuaninos mediante una propuesta que ofrece alimentos y elaboraciones a precios accesibles.
Con cada edición, la feria continúa consolidándose como un punto de encuentro entre productores y consumidores. El espacio también permite visibilizar la producción local y fortalecer la economía regional.