Este miércoles 11 de noviembre se realizará una nueva edición de la Feria Agroproductiva en la Plaza Seca del Centro Cívico. La actividad tendrá lugar de 9:30 a 13:30 y contará con la participación de 80 productores locales.

La propuesta permitirá que la comunidad sanjuanina acceda a una amplia variedad de alimentos y productos elaborados y cultivados en la provincia. Entre las opciones habrá frutas y verduras frescas, dulces artesanales, conservas, panificados, miel, huevos, aceite de oliva, aceitunas y frutos secos.

Qué productos se podrán encontrar

Los productores pondrán a disposición del público distintas elaboraciones y alimentos de producción local. La oferta incluirá productos frescos y artesanales, además de otras opciones de calidad elaboradas en San Juan.

Un espacio para fortalecer la producción local

La Feria Agroproductiva busca acercar a los consumidores a quienes producen en la provincia y generar espacios de comercialización directa. Además, promueve el trabajo de los productores sanjuaninos mediante una propuesta que ofrece alimentos y elaboraciones a precios accesibles.

Con cada edición, la feria continúa consolidándose como un punto de encuentro entre productores y consumidores. El espacio también permite visibilizar la producción local y fortalecer la economía regional.