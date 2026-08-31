La Justicia condenó al Chino Serrano a 2 años y 3 meses de prisión efectiva por balear a un joven cuando intentaba subir a un colectivo en el barrio Franklin Rawson. El acusado permanecía prófugo desde febrero y fue encontrado durante un allanamiento en su propio domicilio. La fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, dio detalles del procedimiento, la investigación y el acuerdo que permitió cerrar la causa.

“Lo más lindo es que no cayó, sino que lo hicimos caer. Era una persona que quedó con pedido de captura en febrero”, explicó Pringles al referirse al operativo que permitió detenerlo.

La fiscal señaló que la investigación demandó varios meses y que desde el Ministerio Público Fiscal se solicitaron distintas órdenes de allanamiento. “La gravedad del hecho hizo que la Fiscalía no descansara hasta encontrarlo. Le pedimos al juez por lo menos cuatro órdenes distintas porque íbamos tomando conocimiento de distintos domicilios donde podría estar pernoctando o escondiéndose”, sostuvo.

Finalmente, los investigadores establecieron que Serrano había regresado a su domicilio del barrio Franklin Rawson. “Pedimos una nueva orden, el juez nos la entregó y, en el allanamiento, ya estaba en su casa. Fuimos en un horario en el que sabíamos que podíamos encontrarlo y, por suerte, lo encontramos”, relató la fiscal.

El ataque ocurrió antes de que llegara el colectivo

El hecho por el que Serrano fue condenado ocurrió el 3 de febrero, alrededor de las 19.30, en una parada de colectivo del barrio Franklin Rawson. La víctima estaba por subir a la línea 204 cuando fue increpada por Serrano y Campillay.

“Lo amenazan, le preguntan qué hace en el barrio y, de la nada, Serrano saca un arma y efectúa un disparo que impacta en el muslo de la víctima”, detalló Pringles.

El joven logró subir al colectivo y recibió asistencia del chofer. “El colectivero es quien lo auxilia y lo traslada a la subcomisaría de CILTA y, desde allí, al hospital”, explicó.

Una condena efectiva de 2 años y 3 meses

Serrano fue presentado ante el juez el viernes, durante una audiencia de control de detención. La contundencia de las pruebas permitió avanzar con una salida abreviada. “Entre el video y el reconocimiento que él mismo hizo de haberle disparado, pudimos cerrar la causa con la condena de Serrano a una pena efectiva de 2 años y 3 meses”, afirmó la fiscal.

Según la fiscal Pringles, Serrano reconoció haber efectuado el disparo, aunque sostuvo que se trató de un ajuste de cuentas vinculado a un problema anterior. La pena quedó establecida como efectiva porque no se trataba de un autor primario. “Es la cuarta condena efectiva que recae sobre esta persona”, remarcó la fiscal. Además, la acusación contempló la portación del arma y las lesiones provocadas a la víctima.

Pringles aclaró que el tiempo que Serrano permaneció prófugo no incrementó por sí mismo la pena, aunque sí fue considerado durante la investigación. “Si no se hubiera abreviado, lo habría tenido en cuenta para pedir una prisión preventiva”, explicó.