La creciente demanda mundial de cobre y las dificultades para aumentar la producción generan un nuevo escenario para la minería argentina. Un informe de la Agencia Internacional de Energía proyecta un déficit de oferta del metal hacia 2035, mientras Chile, principal productor y exportador mundial, analiza cómo elevar el rendimiento de sus operaciones. En ese contexto, Argentina aparece con una cartera de grandes proyectos que podría ganar relevancia internacional.

El cobre es considerado un mineral estratégico para la electrificación de vehículos, la expansión de las redes eléctricas y el desarrollo de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. El crecimiento de estas actividades incrementa la demanda mundial y, según las proyecciones citadas por MDZ, la capacidad de generar nueva oferta no avanzaría al mismo ritmo.

San Juan, entre los proyectos clave

Argentina todavía tiene una participación pequeña en la producción mundial de cobre, pero cuenta con varios proyectos en distintas etapas de desarrollo. Entre ellos aparecen Josemaría, Los Azules y El Pachón, en San Juan; Agua Rica/MARA, en Catamarca; y Taca Taca, en Salta. Según especialistas citados por MDZ, el conjunto de estas iniciativas requiere desembolsos iniciales superiores a los US$28.000 millones.

El escenario internacional podría favorecer la llegada de inversiones destinadas a estos emprendimientos si la escasez del metal impulsa los precios y aumenta el interés de las grandes economías por asegurar el abastecimiento de minerales críticos.

Las estimaciones citadas por el medio mendocino señalan que Argentina podría llegar a representar entre el 5% y el 6% de la oferta mundial de cobre hacia 2035. En paralelo, los analistas proyectan que los ingresos mineros del país podrían superar los US$35.000 millones anuales durante ese período.

Chile enfrenta el desafío de producir más

Para Chile, el escenario presenta un desafío particular. El país concentra una posición dominante en el mercado mundial del cobre, pero aumentar significativamente la producción no depende solamente de desarrollar nuevos yacimientos, ya que esos procesos pueden demandar más de una década.

Un análisis publicado recientemente en Chile también señaló una caída de la producción y una menor ley de algunos yacimientos como factores que complican el desempeño de la actividad minera.

Por eso, una de las alternativas planteadas es mejorar la productividad de las operaciones existentes mediante tecnología e inteligencia artificial. Nicolás Orellana, CCO de X Analytic, sostuvo que la brecha entre la capacidad proyectada y la demanda futura representa un desafío para Chile, pero también una oportunidad para mejorar el rendimiento de sus faenas.

Mientras tanto, Argentina busca posicionarse dentro de las cadenas internacionales de minerales críticos. El desarrollo efectivo de los proyectos, sus inversiones, permisos y construcción serán determinantes para establecer cuánto de esa oportunidad podrá convertirse en producción y exportaciones durante la próxima década.