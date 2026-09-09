El Comité de Operaciones y Emergencias (COE) de Valle Fértil llevó a cabo un encuentro trascendental para coordinar acciones preventivas ante posibles desastres climáticos derivados del fenómeno de El Niño. En un contexto donde este fenómeno meteorológico puede intensificar condiciones climáticas adversas, como lluvias torrenciales y tormentas, la planificación anticipada y clara se presenta como la principal herramienta para mitigar riesgos en el departamento.

Los integrantes del comité analizaron detenidamente los informes meteorológicos vigentes y discutieron simulaciones de escenarios de riesgo. Esta metodología de trabajo permitió a las autoridades identificar con precisión las zonas más vulnerables de la región y definir estrategias concretas de mitigación. El objetivo primordial de este esfuerzo colectivo consiste en optimizar la coordinación operativa entre las instituciones encargadas de la seguridad pública y el resguardo de todos los ciudadanos del departamento.

Compromiso conjunto y articulación de las instituciones

La mesa de trabajo fue encabezada por el intendente Mario Riveros quien subrayó la relevancia de la colaboración interinstitucional para confeccionar protocolos robustos. A su lado, los concejales Carina Calivar y Pedro Lucero representaron las inquietudes de los vecinos, enfatizando en la importancia de mantener informada a la comunidad respecto de los riesgos latentes de la temporada.

Entre las autoridades del COE participantes, cada institución aportó su visión y recursos. El Destacamento N°4 de Bomberos de la Policía de San Juan aportó su perspectiva operativa sobre la primera respuesta en emergencias, mientras que la Seccional N°12 de Policía se comprometió a reforzar las tareas de seguridad y rescate ante crisis. Por su parte, los Bomberos Voluntarios de Valle Fértil sumaron su valiosa experiencia en el terreno para planificar los futuros despliegues operativos.

En materia de salud e infraestructura, el Hospital Dr. Alejandro Albarracín planteó protocolos específicos para atender posibles heridos y prevenir enfermedades causadas por inundaciones. Asimismo, la delegación local de Vialidad Provincial y el Departamento de Hidráulica hicieron foco en el mantenimiento del drenaje y los caminos para asegurar el acceso y tránsito seguro por las rutas. Finalmente, la Secretaría de Ambiente instó a aplicar estrategias sostenibles de resiliencia ecológica, y los clérigos de las Parroquias de San Agustín y Nuestra Señora del Rosario propusieron espacios de refugio y contención social para asistir a los damnificados.

Conclusiones clave y pasos a seguir en el corto plazo

Las principales conclusiones del encuentro reflejan que el COE de Valle Fértil se encuentra inmerso en un proceso permanente de revisión, actualización y mejora de sus protocolos. Se remarcó que la comunicación fluida y constante entre todas las entidades públicas es indispensable para tomar decisiones oportunas y aplicar políticas eficaces que protejan la integridad de la población local.

En cuanto a los pasos a seguir acordados de forma unánime por el comité, la fase inmediata contempla tanto la capacitación del personal operativo como la sensibilización de toda la población sobre las formas adecuadas de actuar en situaciones de emergencia. Para consolidar estos objetivos, el plan de acción incluye la realización de simulacros y talleres educativos diseñados para preparar a los vallistos ante eventos climáticos severos. De esta manera, la preparación coordinada se erige como la clave esencial para mitigar los efectos adversos y garantizar la protección de toda la comunidad.