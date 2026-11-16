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El COEM advirtió por una crecida del río Jáchal desde este lunes

El incremento llegará a la zona urbana el lunes. Pidieron evitar acercarse al cauce y sus márgenes.

POR REDACCIÓN

El río Jáchal aumentará su caudal por una erogación de agua desde el Dique Cuesta del Viento.

El río Jáchal aumentará su caudal desde este lunes 16 de noviembre debido a una erogación de agua desde el Dique Cuesta del Viento. Ante esta situación, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) emitió una advertencia para los vecinos y solicitó extremar las medidas de precaución, especialmente en los sectores cercanos al cauce y sus márgenes.

De acuerdo con la información oficial, el incremento del nivel del río llegará a la zona urbana de Jáchal entre las 6 y las 7 de la mañana de este lunes. La modificación del caudal responde a razones técnicas vinculadas con la operación del Dique Cuesta del Viento y se extenderá hasta nuevo aviso.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron evitar transitar, ingresar o permanecer dentro del cauce del río. La advertencia también alcanza a quienes se encuentren en sectores próximos a sus márgenes, debido a que el aumento del volumen de agua puede generar condiciones de riesgo para las personas, los vehículos y los animales.

Desde el COEM hicieron hincapié en la importancia de respetar las recomendaciones preventivas y no acercarse al río para observar el comportamiento del agua. Si bien el incremento responde a una operación técnica del dique, las variaciones en el caudal pueden modificar las condiciones habituales del cauce y representar un peligro para quienes permanezcan en sus inmediaciones.

En paralelo, el organismo municipal informó que realizará un monitoreo permanente de la situación y mantendrá una coordinación activa con los organismos provinciales responsables de la operación hídrica. El objetivo será seguir de cerca el comportamiento del río durante el período de erogación y contar con información actualizada sobre su evolución.

Por último, las autoridades solicitaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y actuar con responsabilidad para evitar accidentes. La recomendación principal es no ingresar al cauce ni permanecer en las zonas cercanas a las márgenes mientras se mantenga el incremento del caudal.

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