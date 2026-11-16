El río Jáchal aumentará su caudal desde este lunes 16 de noviembre debido a una erogación de agua desde el Dique Cuesta del Viento. Ante esta situación, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) emitió una advertencia para los vecinos y solicitó extremar las medidas de precaución, especialmente en los sectores cercanos al cauce y sus márgenes.

De acuerdo con la información oficial, el incremento del nivel del río llegará a la zona urbana de Jáchal entre las 6 y las 7 de la mañana de este lunes. La modificación del caudal responde a razones técnicas vinculadas con la operación del Dique Cuesta del Viento y se extenderá hasta nuevo aviso.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron evitar transitar, ingresar o permanecer dentro del cauce del río. La advertencia también alcanza a quienes se encuentren en sectores próximos a sus márgenes, debido a que el aumento del volumen de agua puede generar condiciones de riesgo para las personas, los vehículos y los animales.

Desde el COEM hicieron hincapié en la importancia de respetar las recomendaciones preventivas y no acercarse al río para observar el comportamiento del agua. Si bien el incremento responde a una operación técnica del dique, las variaciones en el caudal pueden modificar las condiciones habituales del cauce y representar un peligro para quienes permanezcan en sus inmediaciones.

En paralelo, el organismo municipal informó que realizará un monitoreo permanente de la situación y mantendrá una coordinación activa con los organismos provinciales responsables de la operación hídrica. El objetivo será seguir de cerca el comportamiento del río durante el período de erogación y contar con información actualizada sobre su evolución.

Por último, las autoridades solicitaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y actuar con responsabilidad para evitar accidentes. La recomendación principal es no ingresar al cauce ni permanecer en las zonas cercanas a las márgenes mientras se mantenga el incremento del caudal.