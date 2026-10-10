El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026 continúa avanzando con nuevas etapas y resultados. En la Primera Circunscripción Judicial, 14 personas con discapacidad aprobaron las pruebas de dactilografía y ortografía y quedaron habilitadas para avanzar a la siguiente instancia del proceso de selección.

Según informó oficialmente el Poder Judicial, las evaluaciones para este grupo se realizaron el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre. De las 151 personas inscriptas, 82 acreditaron su discapacidad mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y 54 se presentaron a rendir. De ese total, 14 aprobaron las pruebas.

El procedimiento contempló una modalidad unificada para facilitar la participación de los postulantes. Quienes superaron la instancia de dactilografía rindieron inmediatamente después el examen de ortografía, con asistencia y adaptaciones de acuerdo con las necesidades de cada persona.

El examen de dactilografía para el resto de los aspirantes

En paralelo, el concurso avanzó con las evaluaciones para los aspirantes sin discapacidad inscriptos en la Primera Circunscripción Judicial. En esa instancia, 11.367 personas estaban inscriptas y 6.913 se presentaron a rendir la prueba de dactilografía.

De quienes asistieron, 4.474 aprobaron y quedaron habilitados para continuar con el examen de ortografía, mientras que 2.439 desaprobaron. Además, 4.454 personas no se presentaron a la evaluación.

Los resultados reflejaron que alrededor de seis de cada diez aspirantes que rindieron la prueba lograron aprobarla, en una de las primeras etapas del proceso de selección para ingresar al Poder Judicial sanjuanino.

La semana próxima, los exámenes llegan a Jáchal e Iglesia

El cronograma continuará el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre en la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia.

Las evaluaciones se realizarán en el Salón Cultural Dalmira Rivas de Suizer, ubicado en Juan de Echegaray 511, en San José de Jáchal. Allí, los aspirantes deberán rendir dactilografía y, quienes superen esa instancia, pasarán inmediatamente a la prueba de ortografía, de acuerdo con el cronograma establecido.

Los postulantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario asignado y concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI).