El conductor del choque en el que murió Miguel Luján tiene una condena por abuso sexual

El conductor involucrado en el siniestro vial en el que murió Miguel Luján, de 23 años, en Caucete fue identificado como César Oscar Alfredo Coria, de 42 años. Además de estar involucrado en el choque fatal, el hombre cuenta con una condena previa por abuso sexual y se desempeñaba como docente. Coria había sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por un hecho de abuso sexual contra dos alumnas en el departamento 25 de Mayo.

La condena, según la misma información, todavía no se encuentra firme. La Fiscalía había solicitado que Coria quedara bajo prisión preventiva, pero la jueza rechazó ese pedido hasta tanto la sentencia adquiera firmeza.

El siniestro en Caucete

El hecho que derivó en la muerte de Luján ocurrió durante la mañana del sábado 19 de septiembre, alrededor de las 9, sobre calle Difunta Correa, en inmediaciones del barrio Enoé Mendoza, en Caucete.

Según la información conocida hasta el momento, Coria circulaba a bordo de un Peugeot 207 negro y habría realizado una maniobra en “U”. En ese momento se produjo el impacto con una motocicleta Motomel Serie 2 de 150 cc, en la que se desplazaba Luján. El joven de 23 años circulaba de norte a sur y, según los datos policiales difundidos, la motocicleta era de color negro y no tenía dominio colocado.

Como consecuencia del impacto, Luján sufrió heridas de gravedad y murió en el lugar. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la maniobra y establecer las responsabilidades correspondientes.

La investigación del siniestro continúa mientras la situación procesal de Coria queda vinculada tanto a la causa por el choque fatal como a los antecedentes judiciales mencionados.