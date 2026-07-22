La investigación por la muerte de una mujer atropellada en Rawson continúa sumando elementos. Tras la detención del conductor acusado de escapar sin asistir a la víctima, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, confirmó cómo se desarrolló el operativo que permitió localizar al sospechoso, secuestrar el vehículo y avanzar con la causa.

Grassi confirmó que el detenido, un hombre de alrededor de 40 años, registra una condena condicional por un delito sexual dictada durante este año y aseguró que ese antecedente tendrá impacto en su situación procesal.

"El detenido es una persona mayor de edad y cuenta con una condena por un delito sexual dictada este año. Ese antecedente incrementa los riesgos procesales y nos permitirá solicitar al juez que permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación", explicó el fiscal.

Además, advirtió que una eventual condena por el siniestro fatal modificaría el alcance de la pena anterior. "Si esta persona resulta declarada culpable, la condena condicional dejará de tener ese carácter y pasará a cumplirse de manera efectiva", sostuvo.

Cómo lograron encontrarlo

El fiscal destacó que el rápido esclarecimiento del caso fue posible gracias al trabajo conjunto entre vecinos y la Policía de San Juan. "Ayer, durante la tarde-noche, logramos detener al conductor y secuestrar el vehículo involucrado. Quiero reconocer especialmente la actitud de los ciudadanos que aportaron información valiosa mediante testimonios y registros de cámaras de seguridad. Esa colaboración fue determinante para identificar al responsable", afirmó.

También resaltó el trabajo realizado por los investigadores. "La Policía ya venía realizando una intensa tarea de relevamiento de cámaras junto a nuestra brigada. Esa información permitió avanzar con los allanamientos y localizar rápidamente al sospechoso", agregó.

Detectaron una posible maniobra para ocultar pruebas

Durante los procedimientos, los investigadores advirtieron una modificación en el automóvil que ahora será incorporada a la investigación. "Desde un primer momento existía la posibilidad de que el vehículo fuera alterado y, al secuestrarlo, comprobamos que la pieza que se había desprendido durante el impacto había sido reemplazada. Entendemos que hubo una clara intención de modificar el rodado para dificultar su identificación", señaló Grassi.

El fiscal precisó que los allanamientos se realizaron en distintos domicilios de Villa Hipódromo, en Rawson. "Fueron varias horas de procedimientos hasta que el sospechoso, al verse cercado por el operativo, decidió entregarse", indicó.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes sobre calle General Mosconi, en el lateral de la Ruta Nacional 40. La víctima fue embestida por un automóvil cuyo conductor escapó sin brindarle asistencia. Horas después, la Policía logró localizar el vehículo y detener al acusado, mientras la UFI de Delitos Especiales continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades en el caso.