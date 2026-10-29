El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó este jueves 29 de octubre el proyecto para transformar la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en facultad. La decisión, tomada por unanimidad durante una sesión realizada por la tarde, representa un paso fundamental para que la universidad cuente con su sexta facultad después de 43 años. Sin embargo, todavía resta una instancia decisiva: la Asamblea Universitaria extraordinaria, convocada para el próximo 19 de noviembre.

El rector Tadeo Berenguer calificó la jornada como histórica y explicó a DIARIO HUARPE que se aprobó el dictamen de la Comisión de Reglamento e Interpretación, elaborado para avanzar con una iniciativa impulsada desde hace años. "Es un reconocimiento necesario a la estructura, la intensidad laboral y la labor que lleva esta escuela", destacó.

El respaldo obtenido también fue valorado por el director de la EUCS, Ángel Pinto, quien remarcó la importancia del crecimiento académico de la institución y de la formación de profesionales de la salud en la provincia. "Esto nos da pie para mostrar a todos los consejeros y a toda la comunidad universitaria la importancia de la educación en salud, y hoy se ha visto con la aprobación de esto", expresó.

La aprobación no implica que la facultad ya esté creada: la decisión definitiva corresponde a la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la UNSJ. El 19 de noviembre, más de 120 representantes se reunirán en el hall del Rectorado para decidir si la actual escuela se transforma en la Facultad de Ciencias de la Salud, conservando su estructura de funcionamiento.

Berenguer aclaró que, de aprobarse la propuesta, el cambio será inmediato, sin esperar al ciclo lectivo 2027. "Desde el momento en que la asamblea lo apruebe, ya pasa a ser facultad la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud", afirmó.

A partir de esa aprobación, comenzará una etapa de adecuaciones institucionales que no implicará modificaciones sustanciales en el funcionamiento académico. Según explicó el rector, el director y el vicedirector de la actual escuela pasarán a desempeñarse como decano y vicedecano normalizadores hasta las próximas elecciones universitarias, previstas para 2029.

Mientras tanto, se mantendrán la estructura administrativa, los órganos de representación y el presupuesto vigente. Los principales cambios estarán vinculados con la denominación de la unidad académica y la formalización de los cargos correspondientes a la nueva facultad.

¿Con qué presupuesto funcionará?

En medio de las restricciones presupuestarias para las universidades nacionales, el rector aseguró que el cambio no demandará inicialmente un incremento significativo de gastos. "La estructura prácticamente no cambia. La estructura es la misma, de escuela pasa a ser facultad", explicó. Además, indicó que la carrera de Medicina cuenta con financiamiento nacional para su funcionamiento.

La institución prevé incorporar 50 estudiantes de Medicina en 2027. A la par, Pinto adelantó que buscarán nuevamente fondos para abrir la Licenciatura en Psicología, cuyo proyecto ya fue aprobado por el Consejo Superior y la Coneau, pero aún carece del financiamiento necesario. "Entendemos que es una prioridad y el año que viene podríamos volver a insistir con el financiamiento de dicha carrera", sostuvo.

Obras para acompañar el crecimiento

La expansión académica estará acompañada por obras en la sede de Albardón. Berenguer informó que el 1 de diciembre comenzará la construcción de dos aulas grandes con sanitarios, financiadas con fondos propios de la UNSJ. Los trabajos estarán a cargo de Bilbao Construcciones S.R.L., adjudicataria de la licitación, y tendrán un plazo estimado de nueve meses.

También existe un proyecto para levantar otras cuatro aulas en el mismo predio, sujeto a financiamiento externo. Si ambas iniciativas avanzan, se sumarían seis espacios. El rector aclaró que gran parte de la formación de Medicina se desarrolla en hospitales públicos, lo que ayuda a distribuir la demanda de infraestructura.

Por último, Berenguer remarcó que el objetivo es fortalecer la formación pública y gratuita de profesionales de la salud en San Juan y ampliar las opciones de estudio para quienes hoy deben trasladarse a otras provincias.