El consumo de carne vacuna volvió a caer en Argentina y en agosto alcanzó su nivel más bajo de los últimos dos años. El consumo aparente per cápita se ubicó en 46 kilos anuales, según el promedio móvil de los últimos 12 meses elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

El dato representa una caída del 9,5% respecto de agosto de 2025, equivalente a 4,9 kilos menos por habitante al año. Además, se trata del menor indicador desde abril de 2024, cuando el consumo había registrado una baja temporal y se había ubicado en 42,4 kilos.

El consumo viene en descenso

La tendencia ya se había observado durante los primeros meses de 2026. El año comenzó con un consumo aparente de 47,9 kilos anuales por habitante. En febrero y marzo el indicador fue de 47,3 kilos, mientras que en abril descendió a 46,2 kilos y en mayo volvió a ubicarse en 47,5 kilos.

La nueva medición de agosto confirma la dificultad que atraviesa el mercado interno para recuperar los niveles de consumo de carne vacuna.

También cayó la producción

La menor demanda estuvo acompañada por una reducción de la producción. Durante los primeros ocho meses del año se produjeron 1,944 millones de toneladas de carne vacuna, unas 140.963 toneladas menos que en el mismo período de 2025, lo que representa una caída interanual del 6,8%.

Solo en agosto, la producción alcanzó las 248.000 toneladas y retrocedió un 8,7% respecto del mismo mes del año anterior. La faena también disminuyó: se procesaron 1,011 millones de cabezas, un 12,9% menos que en agosto de 2025.

Más exportaciones y menos carne para el mercado interno

Mientras el consumo local continúa en retroceso, las exportaciones de carne vacuna mantienen una tendencia ascendente.

Entre enero y agosto se exportaron 567.405 toneladas res con hueso, un 6,5% más que durante el mismo período del año pasado. Así, las ventas externas representaron el 29,2% de la producción, frente al 25,6% registrado un año atrás.

En paralelo, los volúmenes destinados al mercado interno cayeron un 11,3% interanual durante los primeros ocho meses de 2026. La participación del consumo local sobre la producción total pasó del 74,4% al 70,8%.