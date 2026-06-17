El consumo de los hogares volvió a mostrar señales de debilidad en mayo y extendió una tendencia negativa que ya lleva seis meses consecutivos. Según el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo (ICP-UP), el indicador registró una caída interanual del 2,2% y acumuló una contracción del 1,8% en los primeros cinco meses de 2026 frente al mismo período del año anterior.

El informe, elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, también reflejó una baja mensual del 0,3% en términos desestacionalizados. La serie ajustada muestra un consumo prácticamente estancado durante gran parte del año, con leves mejoras entre febrero y marzo que no lograron consolidarse.

Entre los principales indicadores, la recaudación real del IVA cayó 3% en mayo y acumula una baja del 2,3% en lo que va del año. A esto se suma una pérdida de dinamismo en el financiamiento: las compras con tarjeta de crédito registraron una caída real del 3,5%, marcando el primer retroceso tras varios meses de crecimiento.

En el segmento de bienes durables, los números también fueron negativos. El patentamiento de automóviles se desplomó 26,2% interanual, mientras que los despachos de cemento en bolsa, vinculados a pequeñas obras, cayeron 8,3%. Como excepción, el patentamiento de motocicletas creció 26%, consolidándose como uno de los pocos rubros en expansión.

El consumo masivo tampoco encuentra piso. La carne vacuna registró una caída del 13% interanual en abril y acumula diez meses consecutivos de baja. También descendieron la carne aviar, con una retracción del 2,5%, y las ventas de combustibles, que cayeron 1%. En contrapartida, la carne porcina mostró un crecimiento del 6,2% interanual y acumula una suba del 11% en el primer cuatrimestre.

Los rubros vinculados al ocio y la recreación también evidenciaron retrocesos. Los restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída del 2,9%, mientras que la asistencia a cines y el consumo en patios de comidas de centros comerciales descendieron cerca del 20%.

En indumentaria, las bajas fueron aún más pronunciadas. Las ventas de ropa y calzado en shoppings cayeron 16,3% interanual, mientras que en supermercados retrocedieron 14,5% y en jugueterías un 16,6%. Solo el segmento de ropa deportiva mostró una leve recuperación, con una suba del 4%.

El informe también analizó cómo se distribuye el gasto de los hogares. En los sectores de menores ingresos, los alimentos y bebidas representan el 38,4% del gasto mensual, mientras que en los hogares de mayores ingresos ese porcentaje baja al 17,5%. Esto refleja el mayor peso de los consumos básicos en los sectores más vulnerables.

En términos absolutos, un hogar del quintil más alto registra un gasto mensual cercano a los 3,18 millones de pesos, mientras que en el quintil más bajo el promedio ronda los 1,17 millones. La diferencia evidencia la fuerte desigualdad en la capacidad de consumo.

Con este panorama, el consumo continúa sin señales claras de recuperación y se mantiene como uno de los principales desafíos para la economía, en un contexto de desaceleración inflacionaria pero con ingresos aún tensionados.