El consumo en los supermercados argentinos volvió a caer durante agosto y acumuló su tercer mes consecutivo de retroceso, según los datos publicados este jueves 22 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Las ventas registraron una baja real del 0,8% respecto de julio y alcanzaron su nivel más bajo desde marzo de 2024, lo que refleja las dificultades que atraviesa el sector para recuperar la actividad comercial.

De acuerdo con el informe oficial, la caída corresponde a las ventas medidas a precios constantes, es decir, sin el efecto de la inflación. Además, el indicador desestacionalizado, que permite comparar distintos meses sin las distorsiones propias del calendario, volvió a mostrar un resultado negativo.

El retroceso de agosto se suma a las bajas registradas en junio y julio, consolidando tres meses consecutivos de contracción mensual. En la comparación con agosto de 2025, las ventas también mostraron una disminución del 3,7%, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 presentó una caída del 2,8%.

Los productos que registraron las mayores caídas

El informe permitió identificar diferencias entre los distintos rubros comercializados en los supermercados. Las bajas más importantes en términos reales se observaron en bebidas, artículos de electrónica y productos de panadería.

En contraste, las categorías de carnes, frutas y verduras registraron aumentos en sus ventas medidas a precios constantes.

Esta diferencia muestra que la contracción del consumo no afectó de la misma manera a todos los productos. Mientras algunas categorías registraron retrocesos, otras lograron mantener resultados positivos en medio de un escenario de menor actividad comercial.

También cayeron las ventas en autoservicios mayoristas

El comportamiento negativo no se limitó a los supermercados. Los autoservicios mayoristas también registraron una disminución de sus ventas, de acuerdo con los datos publicados por el organismo nacional.

Sin embargo, los centros de compras, conocidos como shoppings, mostraron un comportamiento diferente y registraron un repunte durante agosto.

Los resultados evidencian una evolución desigual entre los distintos canales comerciales, en un contexto en el que el consumo masivo todavía no logra sostener una recuperación.

Los datos oficiales se conocen con un rezago de aproximadamente dos meses, por lo que el informe difundido en octubre refleja el comportamiento de las ventas durante agosto. Su evolución en septiembre y octubre permitirá conocer si la tendencia negativa continúa durante el último trimestre del año.