El consumo masivo volvió a caer en marzo y profundizó la tendencia negativa en la economía argentina. Según un informe privado, las ventas se desplomaron un 5,1% interanual y acumulan tres meses consecutivos en baja, marcando el peor registro en más de un año.

El dato refleja una retracción sostenida en la compra de productos esenciales, en un contexto donde los ingresos no logran recomponerse al ritmo de los precios. En el primer trimestre del año, el consumo acumula una caída del 3,1%, consolidando un escenario de debilidad en la demanda interna.

La baja impacta en todos los canales de venta. Los mayoristas encabezaron la caída con un retroceso del 8,8%, seguidos por supermercados con un 7% y autoservicios con una baja cercana al 5%. También los comercios tradicionales mostraron números negativos, lo que evidencia una contracción generalizada.

Por rubros, los productos más afectados fueron los alimentos perecederos y las bebidas, tanto alcohólicas como sin alcohol, que registraron caídas de hasta dos dígitos en algunos casos. Esto confirma que el ajuste en el consumo alcanza incluso a bienes básicos.

Aunque en la comparación mensual se observó un leve repunte frente a febrero, los especialistas advierten que no alcanza para revertir la tendencia. La caída interanual sigue mostrando un deterioro marcado respecto de los niveles de consumo de años anteriores.

En este escenario, el comportamiento de los hogares continúa condicionado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, factores que explican por qué el consumo masivo sigue sin encontrar señales claras de recuperación en lo que va de 2026.