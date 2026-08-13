El consumo privado volvió a retroceder en julio y acumuló su octava caída interanual consecutiva, según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo. El indicador registró una baja del 1,2% respecto de julio de 2025.

La medición también mostró un retroceso en la comparación mensual: el consumo cayó 0,2% en julio, después de haber registrado una mejora del 1,1% en junio. En los primeros siete meses del año, el índice acumula una disminución del 1,5% interanual.

“Los datos de julio muestran que el consumo todavía no logra consolidar una recuperación”, explicó Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la UP. Según señaló, el nivel de gasto continúa por debajo del año pasado, aunque con diferencias importantes entre los distintos rubros.

Qué pasó con los principales rubros

Los bienes durables mostraron una mejora del 3% interanual en julio y acumulan un crecimiento del 1,8% en el año. Sin embargo, el comportamiento fue dispar: el patentamiento de motos aumentó 31,2% interanual y acumula una suba del 43,1%, mientras que el patentamiento de automóviles cayó 31,2%.

El consumo masivo, que representa cerca de la mitad del gasto de los hogares, bajó 1,7% interanual en julio y acumula una caída del 2,4% en el año. Dentro de ese segmento, la carne vacuna retrocedió 1,8% y lleva 12 meses consecutivos en baja. Los combustibles, en tanto, disminuyeron 1,9%.

El rubro de recreación y turismo no registró variación interanual durante julio, aunque acumula una baja del 0,4% en el año. Dentro de esa categoría, los restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una caída del 7,6% y sumaron cinco meses consecutivos de retroceso.

La principal excepción fueron los bienes semidurables, que crecieron 12,9% interanual en julio y acumulan una mejora del 5% en lo que va del año. Según el último dato disponible, las ventas de ropa y calzado en shoppings aumentaron 17% y las de supermercados, 12,4%.

Foglia advirtió que el consumo continúa mostrando comportamientos muy diferentes según el sector y consideró que las mejoras de algunos rubros todavía no alcanzan para revertir la tendencia general.