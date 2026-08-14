La extracción de la Toyota Hilux que quedó varada en la Pampa del Leoncito tendría un costo estimado de entre $8 millones y $8,5 millones si se realiza por tierra, mientras que una alternativa aérea con un helicóptero de gran porte, que es una opción que planteó el propio intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, podría alcanzar los US$ 30.000, que al cambio oficial serían $45.000.000.

Las cifras reflejan la complejidad de retirar un vehículo de unas dos toneladas sin agravar el daño sobre un suelo arcilloso extremadamente frágil. Si ninguna de las opciones puede ejecutarse y las condiciones climáticas empeoran, la camioneta podría permanecer en el lugar hasta abril del próximo año.

Un rescate condicionado por el ambiente

El problema comenzó cuando el médico mendocino Agustín Añó ingresó con su Hilux 4x2 al Barreal Blanco y avanzó unos 1,5 kilómetros hasta quedar empantanado. Los intentos iniciales para liberarla terminaron hundiendo las ruedas unos 30 centímetros y dejaron marcas sobre una superficie cuya recuperación puede demandar décadas.

Por ese motivo, la extracción no puede encararse como un remolque convencional. La Justicia de Paz y la intendencia de Calingasta buscan evitar que el operativo genere un impacto mayor sobre la Pampa del Leoncito, un ambiente protegido cuya superficie de arcilla y limo se vuelve especialmente vulnerable cuando incorpora humedad.

La alternativa terrestre, por lo tanto, exige una operación controlada y mucho más costosa que un auxilio mecánico habitual. El procedimiento contemplaría tres vehículos 4x4, herramientas especiales, lingas de gran longitud y un estudio de impacto ambiental, con el objetivo de trabajar desde sectores de suelo firme y evitar que los vehículos de rescate ingresen al área más sensible.

La opción terrestre

El contraste con un remolque común permite dimensionar el costo. Un servicio convencional en la zona puede rondar los $800.000, pero el rescate de la Hilux demanda una logística de alta montaña y, sobre todo, restricciones destinadas a preservar el terreno.

Una estimación del operativo terrestre ubica los valores entre $8 millones y $8,5 millones. No se trata solamente del traslado de la camioneta: el monto incorpora la necesidad de disponer de varios vehículos especializados, personal, elementos para el arrastre y las condiciones ambientales que impiden resolver el incidente de manera directa.

El suelo del Barreal Blanco es el principal condicionante. Se trata de una cuenca sedimentaria formada a partir de la evaporación de un antiguo cuerpo de agua. Cuando la humedad aumenta, la arcilla pierde capacidad para soportar peso y puede convertir el terreno en una trampa incluso para los propios vehículos que intenten rescatar a la Hilux.

La vía aérea

La segunda posibilidad evita el contacto de vehículos pesados con el terreno: retirar la camioneta por vía aérea. Pero tampoco es una solución sencilla ni barata.

Por su peso, cercano a las dos toneladas, la Hilux requiere un helicóptero de gran porte con capacidad para realizar un izaje de carga externa en condiciones cordilleranas. La operación debe contemplar además el traslado de la aeronave, combustible, personal especializado y seguros.

Con esos componentes, el presupuesto podría trepar hasta USD 30.000. Como referencia, la hora de vuelo de aeronaves de seguridad se ubica entre USD 1.400 y USD 1.600, aunque el costo final depende de la duración y de toda la logística necesaria para llevar adelante el operativo.

La opción aérea aparece así como la más limpia desde el punto de vista ambiental, pero también como la más exigente desde el punto de vista económico y técnico.

El factor decisivo será el clima

El tiempo juega en contra. La posibilidad de sacar la camioneta no depende únicamente de conseguir financiamiento o contratar los equipos adecuados: también requiere que las condiciones del terreno permitan realizar el procedimiento sin poner en riesgo el área protegida.

El intendente Sebastián Carbajal advirtió que, si no prospera ninguna de las dos alternativas y las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño llegan antes de lo previsto, la Hilux podría quedar en la Pampa del Leoncito hasta abril del próximo año. La espera se extendería hasta que las condiciones del suelo vuelvan a permitir un operativo seguro.

Mientras tanto, la camioneta permanece bajo vigilancia mediante patrullajes de Gendarmería Nacional para evitar robos o daños. Añó ya regresó a Santiago de Chile, donde ejerce la medicina, mientras las autoridades evalúan las alternativas disponibles y el proceso judicial derivado del ingreso al área.

El dilema, en definitiva, excede el valor de la camioneta: sacar la Hilux implica decidir cuánto cuesta una operación técnicamente segura y ambientalmente responsable. Entre los $8,5 millones del rescate terrestre y los USD 30.000 del aéreo, la urgencia pasa ahora por encontrar una solución antes de que el clima cierre la posibilidad de intervenir y convierta el incidente en un problema que deberá esperar hasta el próximo otoño.