En una jornada marcada por el profundo dolor y la conmoción social, el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, anunció que el destacamento de Bomberos Voluntarios de la localidad de Astica será bautizado con el nombre de Carlos Heredia. El homenaje busca perpetuar la memoria de quien fuera el director de Protección Civil de la provincia de San Juan, fallecido trágicamente en el reciente accidente de helicóptero que se cobró la vida de siete personas.

El anuncio se produjo en el marco del velatorio de las víctimas, un espacio donde la comunidad y las autoridades se unieron para despedir a quienes Riveros calificó como “héroes”. Carlos Heredia, oriundo de Astica, mantuvo siempre un vínculo estrecho con su tierra natal, lo que motivó al jefe comunal a proponer que el cuartel del lugar lleve su nombre como reconocimiento a su trayectoria y su incansable vocación de servicio público.

Homenaje a un servidor público intachable

Durante su intervención en las exequias, el intendente Riveros recordó con emoción el trabajo conjunto realizado con Heredia para fortalecer la seguridad en el departamento. Un hito fundamental en esta colaboración fue la inauguración, en el año 2024, de la sede del escuadrón de Bomberos Voluntarios en Astica. Hasta ese momento, el departamento solo contaba con un destacamento en Villa San Agustín, por lo que la apertura de esta nueva dependencia representó un avance significativo para la protección de los vecinos de la zona sur vallista.

“En 2024, junto a Carlos, inauguramos la sede del escuadrón de Bomberos Voluntarios en Astica, su localidad natal”, explicó Riveros ante los presentes. El intendente subrayó que la decisión de nombrar el cuartel en honor al funcionario cuenta con el respaldo emocional de la gestión, aunque aclaró que ya se han iniciado las conversaciones con la familia de Heredia para obtener la autorización formal necesaria. Para Riveros, este acto no es solo un trámite administrativo, sino una necesidad de honrar a una persona que describió como "intachable" y a quien conocía desde su juventud.

El contexto de la tragedia en Valle Fértil

La noticia del homenaje surge en medio de un clima de luto provincial tras el siniestro aéreo ocurrido en la zona de Ischigualasto. El accidente del helicóptero no solo terminó con la vida de Heredia, sino también con la de otros tres funcionarios sanjuaninos y tres integrantes adicionales de la tripulación y comitiva, sumando un total de siete fallecidos.

La magnitud de la tragedia ha movilizado a todas las instituciones de la provincia. El velatorio central se realizó en la Catedral de San Juan, donde representantes de distintos credos y autoridades de diversos rangos se dieron cita para una despedida histórica y emotiva. Miles de vecinos acompañaron el traslado de los cuerpos con aplausos y lágrimas, reflejando el impacto que la pérdida ha tenido en el tejido social sanjuanino.

Avances en la investigación judicial

Mientras la comunidad despide a sus fallecidos, la justicia federal avanza en la recolección de pruebas para determinar las causas del siniestro. El fiscal federal Francisco Maldonado confirmó que ya se ha recuperado la "caja negra" de la aeronave, un elemento clave para reconstruir los últimos minutos del vuelo. No obstante, se advirtió que las pericias técnicas sobre el helicóptero y los resultados definitivos de las autopsias podrían demorar hasta 45 días.

El operativo de rescate en la zona de Valle Fértil fue complejo debido a las condiciones del terreno, pero permitió el traslado de todos los restos a la Morgue Judicial para cumplir con los protocolos legales antes de la entrega a sus familiares.

Duelo bajo la influencia del viento Zonda

La despedida de Carlos Heredia y las demás víctimas coincidió con un fenómeno meteorológico extremo en la provincia. La Dirección de Protección Civil, el organismo que Heredia dirigía, emitió una alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda que superaron los 70 km/h en varios sectores, incluyendo Valle Fértil. Este fenómeno provocó la caída de postes de luz, árboles y la suspensión preventiva de clases en todo el territorio provincial.

A pesar de las inclemencias climáticas, el compromiso de las autoridades de Valle Fértil por concretar el homenaje en Astica se mantiene firme. La comunidad espera que, una vez concluido el proceso de duelo más agudo, el cuartel de bomberos se convierta en un símbolo permanente del legado de Carlos Heredia, un hombre que, según las palabras del intendente Riveros, nunca cambió su integridad a lo largo de los años y dedicó su vida a proteger a los demás.