Tanto el ministro de Salud como el director de la OSP, afirmaron que redujeron el déficit de la obra social. El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, afirmó que la obra social pasó de tener un déficit de entre 27% y 28% a estar actualmente “casi cero déficit”. Como complemento, el director de la OSP, Rodolfo Fasoli, señaló que el peso de los medicamentos dentro de los costos bajó del 53% al 43%.

Fasoli sostuvo que el cambio se produjo a partir de una revisión de las compras y de los costos, sin reducir las prestaciones. “No lo hicimos comprando más, sino lo contrario, ya que compramos más a menor precio y tampoco hubo recortes en prestaciones”, afirmó. A ese esquema sumó “auditorías permanentes” para controlar el gasto, contó a DIARIO HUARPE.

Dobladez explicó que la medicación, especialmente la de alto costo, era uno de los principales componentes del gasto de la obra social. Por eso, destacó la creación de una farmacia propia de la OSP. “Pusimos la farmacia propia de la Obra Social Provincia”, explicó, y señaló que esto “nos permite hacer licitaciones propias y comprar nosotros a laboratorios y droguerías directamente”.

“Eso achica muchísimo los gastos, sobre todo, los medicamentos de alto costo”, remarcó el ministro. La estrategia apunta, según explicó, a modificar la forma de adquisición para conseguir mejores precios y mantener el acceso de los afiliados a los tratamientos. “No es eliminar medicamentos, sino cómo gasto, optimizar el gasto”, sostuvo.

Dentro de esa política también ubicaron los acuerdos alcanzados con las farmacias. Fasoli destacó que “el trabajo con las farmacias nos ha permitido optimizar los gastos” y mencionó los convenios alcanzados con el Colegio de Farmacéuticos y con APF. Según explicó, ese trabajo forma parte de las medidas utilizadas para reducir los costos de la obra social.

La revisión alcanzó además a las prótesis. Dobladez explicó que una autorización que antes podía demorar entre 25 y 30 días ahora puede resolverse en cinco días hábiles mediante licitaciones. “Se licita el pedido de prótesis”, explicó, y agregó que se selecciona “el que más barato y es acorde a la calidad que solicitó el médico”.

Al explicar el punto de partida, Dobladez recordó que en 2024 la provincia pagó una deuda de “14.662 millones de pesos que correspondían de 2020 a 2023” y señaló que el déficit recibido por la obra social era “del 27 por ciento”.

El objetivo de la conducción de la OSP, según Fasoli, es avanzar desde el equilibrio financiero hacia un resultado positivo. “El superávit tiene que ser volcado a los prestadores, que son, en definitiva, los que hacen salud”, sostuvo. En ese sentido, planteó que el camino es “primero, nivelar para, después, ir mejorando lo prestacional”.

La conducción de la obra social también ubicó esta situación dentro de un contexto complejo para el sistema de salud. Fasoli afirmó que “hay una crisis de todas las obras sociales y las prepagas. Eso es innegable”, aunque sostuvo que la OSP logró sostener sus servicios y a sus prestadores.

Así, la gestión plantea que el ordenamiento de las cuentas se apoyó en una revisión de las compras, la creación de una farmacia propia, acuerdos con el sector farmacéutico, auditorías y cambios en los procesos de adquisición. El objetivo, según explicaron Dobladez y Fasoli, es consolidar ese equilibrio y destinar los recursos a mejorar las prestaciones de la Obra Social Provincia.