El 40,67% de los hogares argentinos tiene algún tipo de déficit habitacional, según un nuevo estudio elaborado por el Centro de Estudios Económicos Urbanos de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (CEEU-UNSAM).

El porcentaje representa a alrededor de 6,4 millones de hogares que atraviesan distintas dificultades vinculadas con las condiciones de sus viviendas, el acceso a servicios básicos o la posibilidad de contar con un hogar adecuado.

El relevamiento forma parte del Atlas de la Vivienda Digna y Sustentable en Argentina, una investigación presentada por Saint-Gobain Argentina y Uruguay.

No todos necesitan una vivienda nueva

Uno de los principales datos que surge del informe es que el déficit habitacional no significa necesariamente que millones de familias necesiten construir o conseguir una casa nueva.

Del total de hogares afectados, unos 687.000 sí necesitan una vivienda nueva, mientras que la mayoría podría resolver su situación mediante mejoras en las construcciones, el acceso a servicios o las condiciones de habitabilidad.

El estudio contempla distintos factores para determinar si una vivienda es adecuada, entre ellos la calidad de los materiales, el acceso al agua potable y al saneamiento, el hacinamiento, la eficiencia energética, la seguridad jurídica de la tenencia y la ubicación.

El acceso a los servicios es uno de los principales problemas

La infraestructura aparece como uno de los puntos más críticos. El 25,45% de los hogares registra conexiones deficitarias a servicios básicos, mientras que casi el 15% vive en condiciones de hacinamiento.

También existe una diferencia importante entre el acceso al agua y a las cloacas. El 85% de los hogares cuenta con agua potable mediante la red pública, pero apenas el 61,7% tiene conexión a la red cloacal.

En cuanto a las condiciones de construcción, el 62,7% de los hogares habita viviendas realizadas con materiales resistentes y adecuados. El resto presenta distintos niveles de deterioro, precariedad o deficiencias que requieren algún tipo de intervención.

Un problema que también cambia con las familias

El informe advierte además que las necesidades habitacionales están cambiando junto con la estructura de los hogares.

La reducción del tamaño promedio de las familias, el aumento de las personas que viven solas, el crecimiento de los hogares monoparentales y el envejecimiento de la población generan nuevas demandas sobre el acceso y las características de la vivienda.

De esta manera, el déficit habitacional argentino no se reduce a la cantidad de casas disponibles, sino que también involucra cómo viven millones de personas y qué condiciones tienen sus hogares.