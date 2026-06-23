El desempleo aumentó en Argentina, pero en San Juan disminuyó alrededor del 15%

El primer trimestre de 2026 cerró con una tasa de desocupación nacional de siete coma ocho por ciento. Este dato marca un incremento de cero coma tres puntos respecto al cierre de 2025, lo que significa que en los 31 aglomerados urbanos del país cerca de uno coma un millones de personas se encuentran actualmente buscando trabajo.

Si se observa la comparación interanual, el indicador evidencia una mejora de cero coma un puntos frente al mismo periodo de 2025. Actualmente, la tasa de actividad se posicionó en 48,6 por ciento y la de empleo alcanzó el 44,8 por ciento. Durante el último año, la proporción de empleados asalariados subió al 71,8 por ciento, mientras que el trabajo independiente descendió al 28,2 por ciento.

Un punto crítico es el salto en la informalidad laboral, que pasó de 36,3 por ciento a un 44,2 por ciento del total de los ocupados. Entre quienes trabajan en relación de dependencia, el 62,1 por ciento cuenta con descuentos jubilatorios, mientras que el 37,9 por ciento permanece en condiciones informales. Esta realidad afecta principalmente a los hombres menores de 29 años.

En cuanto a la procedencia laboral de quienes buscan empleo, el sector privado representa cinco coma nueve puntos de la tasa total. El comercio y la construcción son las actividades con mayor impacto, seguidas por la industria manufacturera y el servicio doméstico. Respecto a la formación, el dos coma ocho por ciento tiene el secundario completo y un dos coma un por ciento posee estudios superiores.

El escenario en San Juan atraviesa una situación particular. Aunque la desocupación pura bajó de 11.000 a 8.000 (alrededor del 15%) personas en un año, el total de ciudadanos con problemas de empleo subió a 103.000 integrantes. Esto se explica por el aumento de los trabajadores que ya tienen un puesto pero buscan otro para mejorar sus ingresos, grupo que pasó de 51.000 a 63.000 personas. En tanto, la subocupación en la provincia se sitúa en 32.000 casos.