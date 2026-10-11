El consumo en Argentina llega al Día de la Madre con expectativas moderadas. Los comercios esperan que las ventas del próximo domingo 18 de octubre se mantengan en niveles similares a los del año pasado, aunque con cambios en los productos elegidos y un mayor peso de las promociones.

El escenario está marcado por el menor dinamismo del crédito, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la morosidad. A esto se suma el estancamiento de las compras durante los últimos meses, que llevó a los comercios a reforzar las ofertas para atraer a un consumidor más cauteloso.

Qué esperan los comercios para el Día de la Madre

Las entidades comerciales coinciden en que no hay señales de una recuperación fuerte del consumo para esta fecha. Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) señalaron que las estrategias dependerán de cada rubro y región, aunque las promociones bancarias podrían tener un papel importante.

El economista jefe de la entidad, Matías Bolis Wilson, sostuvo que el consumo mostró signos de estancamiento durante el último trimestre. De todos modos, consideró que esto no implica necesariamente que el año termine con una caída y estimó que las ventas por el Día de la Madre podrían ser similares a las de 2025.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también describió un escenario similar al del año pasado, pero con una fuerte apuesta a descuentos y financiación. En algunas regiones del país podrán encontrarse rebajas de hasta 50% y alternativas de 3 y 6 cuotas sin interés.

Menos crédito y cambios en los regalos

Uno de los factores que puede modificar las compras es el menor acceso al crédito. Según el análisis de la CAC, los bienes durables habían ganado participación en la canasta durante 2025, pero esa tendencia perdió fuerza ante el freno del financiamiento.

Por ese motivo, los regalos vinculados con electrodomésticos y otros productos de mayor valor podrían perder protagonismo. En cambio, las proyecciones comerciales ubican entre los rubros con mejores perspectivas a la indumentaria, el calzado, la marroquinería, la perfumería y las propuestas vinculadas con experiencias.

La consultora Focus Market estimó un gasto promedio de $55.800 por regalo. Entre las opciones que aparecen con mayor demanda figuran cenas, desayunos a domicilio, servicios de spa, cosmética, estética, belleza e indumentaria.

Las promociones serán clave

Las entidades comerciales anticipan que las cuotas y los descuentos serán una herramienta central para intentar sostener las ventas en todo el país. Sin embargo, también advierten que la financiación representa un costo para los comercios debido al nivel de las tasas de interés.

Los bancos y billeteras virtuales ya anunciaron distintas promociones para la fecha, con reintegros y planes de financiación que varían según el comercio, el producto y el medio de pago.

El panorama combina así una fecha tradicionalmente importante para el comercio con un consumidor que prioriza el precio y las formas de pago. La expectativa del sector es sostener el nivel de ventas de 2025, aunque sin señales claras de un salto significativo en el consumo.